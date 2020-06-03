Британские истребители перехватили российский военный самолет

Карина Бондаренко Мир 07:17, 3.06.2020

Военно-воздушные силы Британии во вторник, 2 июня, перехватили российский военный самолет Ил-20 над Балтийским морем.

Для этого были подняты истребители Typhoon, базирующиеся в Литве в рамках программы патрулирования воздушного пространства над странами Прибалтики, сообщает ТАСС.

"Истребители Typhoon ВВС Великобритании выполнили первый перехват летательного аппарата, которым оказалась российская машина. Боевые самолеты были подняты в воздух 2 июня для перехвата российского самолета радиоэлектронной разведки Ил-20, выполнявшего полет над Балтийским морем", – говорится в сообщении ВВС.

Британские истребители перехватили российский военный самолет
trend.az

Истребители Typhoon заступили на боевое дежурство в Литве 1 мая совместно с ВВС Испании на авиабазе Шауляй.

Ранее OBOZREVATEL писал, что ракета Falcon 9 успешно вернулась на космодром на мысе Канаверал, что на побережье Флориды

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