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3 июня • обновлено в 07:29
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Британские истребители перехватили российский военный самолет

1.3т
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Военно-воздушные силы Британии во вторник, 2 июня, перехватили российский военный самолет Ил-20 над Балтийским морем.

Для этого были подняты истребители Typhoon, базирующиеся в Литве в рамках программы патрулирования воздушного пространства над странами Прибалтики, сообщает ТАСС.

"Истребители Typhoon ВВС Великобритании выполнили первый перехват летательного аппарата, которым оказалась российская машина. Боевые самолеты были подняты в воздух 2 июня для перехвата российского самолета радиоэлектронной разведки Ил-20, выполнявшего полет над Балтийским морем", – говорится в сообщении ВВС.

Британские истребители перехватили российский военный самолет

Британские истребители перехватили российский военный самолет

trend.az

Истребители Typhoon заступили на боевое дежурство в Литве 1 мая совместно с ВВС Испании на авиабазе Шауляй.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Великобритания
Тег
самолет
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