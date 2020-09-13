Британские истребители перехватили два самолета РФ вблизи Шотландии

Мирослав Семенюк Мир 14:24, 13.09.2020

Истребители Typhoons военно-воздушных сил Великобритании перехватили два российских самолета Ту-142 у побережья Шотландии.

Как сообщает Independent со ссылкой на Минобороны страны, истребители начали действовать после того, как Ту-142 вошли в контролируемую Соединенным Королевством зону международного воздушного пространства.

В Минобороны отметили, что идентифицировали нарушителей как самолеты морской разведки и противолодочной обороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский истребитель Су-27 нарушил воздушное пространство Дании во время перехвата бомбардировщика B52 Военно-воздушных сил США.

В НАТО уточнили, что сам перехват произошел над Балтийским морем вечером 28 августа, когда B52 приближался к воздушному пространству Дании в районе острова Борнхольм.

В России со своей стороны опровергли провокацию.

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