Британская разведка помогла Путину стать президентом – экс-глава Ми-6

В британской разведке Ми-6 выразили сожаление в связи с тем, что в 2000 году помогли прийти к власти президенту России Владимиру Путину.

Разоблачительное заявление сделал экс-глава разведки Ми-6 Ричард Дирлав, передает The Times. Он добавил, что таким образом закрепилась репутация Владимира Путина, отметив, что на тот момент отношения между Россией и Великобританией были положительными.

Дирлав сообщил, что в преддверии президентской кампании 2000 года к нему обратился офицер Комитета государственной безопасности (КГБ), который находился в Лондоне, с просьбой организовать приезд тогдашнего премьер-министра Соединенного Королевства Тони Блэра в Санкт-Петербург на премьеру оперы "Война и Мир" по приглашению Владимира Путина.

"У нас была долгая дискуссия, должен ли Тони Блэр принять приглашение или нет, и мы решили, что это необычная и уникальная премьера, и мы согласились", — рассказал экс-глава разведки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Британия пригрозила Путину серьезным ударом по разведчикам.