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ПолитикаЭкономика

Британская разведка помогла Путину стать президентом – экс-глава Ми-6

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В британской разведке Ми-6 выразили сожаление в связи с тем, что в 2000 году помогли прийти к власти президенту России Владимиру Путину.

Разоблачительное заявление сделал экс-глава разведки Ми-6 Ричард Дирлав, передает The Times. Он добавил, что таким образом закрепилась репутация Владимира Путина, отметив, что на тот момент отношения между Россией и Великобританией были положительными.

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Дирлав сообщил, что в преддверии президентской кампании 2000 года к нему обратился офицер Комитета государственной безопасности (КГБ), который находился в Лондоне, с просьбой организовать приезд тогдашнего премьер-министра Соединенного Королевства Тони Блэра в Санкт-Петербург на премьеру оперы "Война и Мир" по приглашению Владимира Путина.

"У нас была долгая дискуссия, должен ли Тони Блэр принять приглашение или нет, и мы решили, что это необычная и уникальная премьера, и мы согласились", — рассказал экс-глава разведки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Британия пригрозила Путину серьезным ударом по разведчикам.

Персона
Владимир Путин
Место
Великобритания
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
"Дирлав сообщил, что в преддверии президентской кампании 2000 года к нему обратился офицер Комитета государственной безопасности (КГБ) КГБ в 2000 году? Нацисты тупее вас нет созданий)))
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Михайлов Андрей, кгб в 2000 году...))) дебилы не удосужились историю изучить)))
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Русский Солдат
Русский Солдат
И что, Путина выбрали потому что английский болванчик приехал в Санкт-Петербург? Ну ни бред ли? Офицер КГБ (где он в 2000 году нашел офицера КГБ?) видите ли к нему обратился. Идиот.
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Адов Михаил
Адов Михаил
Так в чем конкретно заключалась помощь?
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