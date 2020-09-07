Британка впервые стала мамой в 48 лет после 18 выкидышей

Британка Луиз Уорнфорд годами пыталась завести ребенка, пережила 18 выкидышей и родила в 48 лет.

Как пишет Yahoo Style UK, женщина рассказала свою историю в документальной книге "Мечты о малыше".

В 1999 году Уорнфорд вышла замуж и спустя несколько месяцев решила завести ребенка, но сразу же столкнулась с проблемой: после первого брака ее муж, у которого уже были дети, сделал вазектомию. Супруги обратились к специалисту, который рекомендовал использовать для зачатия внутриматочную инсеминацию. Женщина последовала его совету и спустя три месяца забеременела, однако на 12-й неделе беременности УЗИ показало, что плод мертв.

Через полгода Луиз вновь обнаружила, что беременна. На этот раз выкидыш произошел, когда она шла к врачу. После еще одной неудачной попытки женщину направили в больницу, которая специализируется на лечении пациенток, переживших несколько выкидышей.

Она прошла обследование, но причина ее затруднений так и осталась невыясненной.

Долгое время Уорнфорд пыталась забеременеть при помощи экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), но все попытки выносить ребенка неизменно заканчивались выкидышем. Спустя 16 лет женщина решила остановиться и смирилась с тем, что ей не суждено стать матерью.

Передумать ее вынудила книга специалиста по фертильности Хассана Шехаты. В ней утверждалось, что частой причиной осложнений при беременности и выкидышей являются так называемые NK-клетки. Женщина обратилась к Шехате и под его надзором вновь прошла процедуру ЭКО.

На этот раз все прошло благополучно. После 37 недель беременности Луиз, которой к тому времени было 48 лет, родила мальчика весом 2,24 килограмма.

"Я шла к этому моменту все 16 лет и не могла поверить, что наконец держу малыша в руках", – вспоминает она.

Женщина родила в 48 лет после 18 выкидышей style.yahoo.com

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