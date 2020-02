Сносит самолеты и корабли: в Британии разбушевался смертоносный ураган "Деннис". Фото и видео

Великобританию на выходных, 15-16 февраля, накрыл мощный ураган "Деннис", из-за чего в стране погибли два человека, отменили сотни авиарейсов, а также было нарушено железнодорожное соединение и движение кораблей.

Стихия ударила по населенным пунктам в Англии, Шотландии и Уэльсе, сообщает DW. В соцсетях опубликовали подтверждающие фото и видео (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Первыми жертвами стихии стали два мужчины, утонувшие в Северном море. У шотландского города Ньюкаслтон удалось спасти двух людей, чей автомобиль смыло с дороги и прижало к забору мощным потоком воды.

Британию накрыл мощный ураган "Деннис" АР

Британская метеорологическая служба в связи с ураганом и обильными ливнями обнародовала более 250 предупреждений об опасности наводнений.

Ураган "Деннис" в Британии

Британию накрыл мощный ураган "Деннис"

В некоторых районах Соединенного Королевства за двое суток выпала месячная норма осадков.

Спасатели предупредили в частности о возможном выходе из берегов реки Нит в Южном Уэльсе. Местные СМИ же уже сообщили, что в городе Понтипул разлилась река Тафф. В регионах, пострадавших от наводнений, для помощи населению задействовали военнослужащих и резервистов.

and bring them back to the road to a waiting ambulance, just in the nick of time.



Excellent work by all crews, who are all returning back to station safety, while the casualties are transferred to hospital via ambulance. pic.twitter.com/5ZWqiDkzEo — Carlisle East Fire Station (@CarlisleEast) February 15, 2020

WOW!!! Large boat being tossed about in large waves and strong winds off Ardrossan, Scotland yesterday afternoon 15th February! Video by Douglas Mcintosh via U.K. weather forecasts FB; #severeweather #StormDennis #dennisstorm pic.twitter.com/CqnHvOaNAU — WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) February 16, 2020

Widespread flooding across Pontypridd, River Taf on the old bridge near Pontypridd Museum #StormDennis @gtfm1079 pic.twitter.com/dGlbIby1kg — Ioan Dyer (@Ioan_Dyer) February 16, 2020

Widespread flooding across Pontypridd, near the pedestrian bridge in Trefforest #StormDennis @gtfm1079 pic.twitter.com/rUChFuXFg4 — Ioan Dyer (@Ioan_Dyer) February 16, 2020

Here’s our spillway overflowing at Ponsticill reservoir #StormDennis pic.twitter.com/eIIYcN02kO — Welsh Water (@DwrCymru) February 16, 2020

A very full and fast flowing River Taff #StormDennis pic.twitter.com/G0rJ3KNHul — Nikki Evans (@nikkiev123) February 16, 2020

Our crews dealing with difficult conditions at Ponsticill reservoir #StormDennis pic.twitter.com/3ubDenElya — Welsh Water (@DwrCymru) February 16, 2020

#StormDennis plus the actual definition of slapstick pic.twitter.com/9SqE8qxQj2 — James James (@Tingaling007) February 16, 2020

Not my video, but a scary display of the impact #StormDennis is having on South Wales/Rhondda. This slurry slip is in Tylorstown. This is the same thing that happened in Aberfan pic.twitter.com/okQsK5Vn1Z — Welshguy78 (@Welshguy_78) February 16, 2020

Storm Dennis brings floods in Treforest near Pontypridd. The storm is set to bring major disruption to parts of the UK for a second day.



Get the latest on #StormDennis here: https://t.co/oaHvMn0WW8 pic.twitter.com/gXIUnLlMv9 — Sky News (@SkyNews) February 16, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Европу накрыл ураган "Киара" ("Сабина"), который унес до десятка жизней и разрушил здания и конструкции сразу в нескольких странах.

