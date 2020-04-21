Британию могут закрыть на карантин до 2021 года: Джонсон всерьез напуган COVID-19

В Великобритании рассматривают возможность продления карантина из-за пандемии COVID-19 до 2021 года.

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Как пишет Daily Mail, премьер-министр Борис Джонсон придерживается мнения, что нельзя снимать ограничения, пока не будет побежден коронавирус. Ведь, по мнению экспертов, любое снятие ограничительных мер приведет к новой вспышке болезни.

Отмечается, что британский Кабинет министров разделился на "ястребов" и "голубей" в отношении того, стоит ли ослаблять карантин в стране. И Джонсон, который вылечился от болезни, встал на сторону "голубей".

COVID-19 в Британии

Глава правительства подчеркнул, что в его приоритете – избежать "второго пика" вспышки заболевания. Поэтому даже говорить о снятии каких-либо мер до конца текущего срока карантина (11 мая) не стоит.

Издание отмечает, что приближенные к Джонсону люди говорят, что его тяжелая борьба с коронавирусом сделала его "неуверенным" в вопросе скорого снятия карантина.

В окружении премьер-министра перестали использовать фразу "стратегия выхода" и вместо этого намерены обозначить "следующую фазу" блокировки страны с различными уровнями ограничений. Такой карантин будет действовать до конца 2020 года. Блокировку смогут снять раньше, если болезнь пойдет на спад или найдут вакцину.

Борис Джонсон

Кроме того, ученые предупредили, что борьба с COVID-19 все еще ведется, поэтому даже незначительные изменения в ограничениях могут привести к катастрофическим последствиям.

Напомним, что Великобритания потребовала объяснений от Китая о том, как COVID-19 привел к мировому кризису.

Как сообщал OBOZREVATEL, состоянием на 21 апреля коронавирусом в мире заболели всего около 2,5 млн человек.