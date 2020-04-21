Британию могут закрыть на карантин до 2021 года: Джонсон всерьез напуган COVID-19
В Великобритании рассматривают возможность продления карантина из-за пандемии COVID-19 до 2021 года.
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Как пишет Daily Mail, премьер-министр Борис Джонсон придерживается мнения, что нельзя снимать ограничения, пока не будет побежден коронавирус. Ведь, по мнению экспертов, любое снятие ограничительных мер приведет к новой вспышке болезни.
Отмечается, что британский Кабинет министров разделился на "ястребов" и "голубей" в отношении того, стоит ли ослаблять карантин в стране. И Джонсон, который вылечился от болезни, встал на сторону "голубей".
Глава правительства подчеркнул, что в его приоритете – избежать "второго пика" вспышки заболевания. Поэтому даже говорить о снятии каких-либо мер до конца текущего срока карантина (11 мая) не стоит.
Издание отмечает, что приближенные к Джонсону люди говорят, что его тяжелая борьба с коронавирусом сделала его "неуверенным" в вопросе скорого снятия карантина.
В окружении премьер-министра перестали использовать фразу "стратегия выхода" и вместо этого намерены обозначить "следующую фазу" блокировки страны с различными уровнями ограничений. Такой карантин будет действовать до конца 2020 года. Блокировку смогут снять раньше, если болезнь пойдет на спад или найдут вакцину.
Кроме того, ученые предупредили, что борьба с COVID-19 все еще ведется, поэтому даже незначительные изменения в ограничениях могут привести к катастрофическим последствиям.
Напомним, что Великобритания потребовала объяснений от Китая о том, как COVID-19 привел к мировому кризису.
Как сообщал OBOZREVATEL, состоянием на 21 апреля коронавирусом в мире заболели всего около 2,5 млн человек.