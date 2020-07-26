Британия забила тревогу из-за нового космического спутника России

Власти Великобритании увидели угрозу в испытании российского космического спутника, которое состоялось 15 июля и включало запуск снаряда с "характеристиками оружия".

Страна решила скорректировать свою оборонную политику, чтобы противодействовать угрозе британским спутникам, которая исходит от России, а также Китая. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

По мнению председателя комитета по обороне британского парламента Тобиаса Элвуда, подобные разработки РФ несут угрозу и для системы GPS, потеря которой помешает навигации.

"Каждый аспект нашей жизни зависит от GPS. Платежные системы, сельское хозяйство, машиностроение, современная промышленность и оборона", – сказал политик.

Со своей стороны министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что страна расширит свои возможности по устранению угроз, исходящих от России и Китая в космосе, в рамках правительственного пересмотра внешней политики, политики безопасности и обороны, передает Reuters.

"На этой неделе нам напомнили об угрозе, которую Россия представляет для нашей национальной безопасности, провокационным испытанием подобного оружию снаряда со спутника, которое несет угрозу мирному использованию космоса", – подчеркнул он.

Уоллес добавил, что Китай тоже разрабатывает наступательное космическое оружие. По мнению министра, с таким поведением двух стран связана важность пересмотра политики, которую сейчас проводит правительство Великобритании.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил, что Россия несет угрозу его стране, которой нужно защищаться. В своем обращении к новобранцам, опубликованном на сайте оборонного ведомства, он призвал их быть готовыми к противостоянию.