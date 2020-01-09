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9 января • обновлено в 23:52
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Британия выходит из ЕС: принят билль о Brexit

1.3т
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Палата общин парламента Великобритании в четверг, 9 января, приняла законопроект Brexit о выходе королевства из состава Европейского союза.

В третьем чтении в поддержку высказались 330 депутатов. Против оказался 231 народный избранник, передает РБК-Украина.

Теперь законопроект перейдет на рассмотрение верхней палаты. Палата лордов должна начать обсуждение закона на следующей неделе.

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Крайней датой Brexit установлено 31 января. Результаты голосования подтверждают прогнозы аналитиков, что у премьер-министра Бориса Джонсона не возникнет сложностей с тем, чтобы вывести страну из состава ЕС к этому сроку.

Парламент Британии

Парламент Британии

facebook.com/ukparliament

Ранее OBOZREVATEL писал, что на досрочных парламентских выборах в Великобритании абсолютное большинство поддерживает консерваторов. По итогам выборов победу одержала партия премьер-министра Бориса Джонсона.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Великобритания
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