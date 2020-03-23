Британия ввела строгий карантин из-за коронавируса: что запрещено в стране

Великобритания ввела строгий карантин на фоне распространения коронавируса, который предусматривает штрафы за нарушения.
ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ
Об этом в своем телеобращении 23 марта заявил премьер-министр страны Борис Джонсон, передает ВВС.
Начиная с вечера понедельника, гражданам запрещено выходить на улицу за исключением крайних и четко оговоренных случаев: для покупок продуктов или товаров первой необходимости, физических упражнений (не чаще раз в день и в одиночестве или вместе с членами семьи), по медицинской необходимости или для поездок на работу, которая является жизненно необходимой.
Все магазины должны закрыться, останутся только продуктовые и с товарами первой необходимости.
Любые общественные собрания в количестве более двух человек запрещены, если это не члены одной семьи. Полиция будет штрафовать нарушителей и требовать разойтись.
Также будут закрыты спортивные и детские площадки, религиозные учреждения. Все церемонии, в том числе свадьбы и крещения, отменяются. Исключение сделали только для похорон.
"Жизненно необходимо замедлить распространение вируса. Потому что таким образом мы уменьшим число людей, нуждающихся в больничном уходе в каждый конкретный момент, дадим системе здравоохранения возможность справиться и спасти больше жизней", – сказал премьер-министр.
Джонсон добавил, что ни один премьер-министр не хотел бы оказаться на его месте и вводить такие меры. "Я понимаю, какой ущерб это все нанесет жизням, бизнесу и работе людей", – сказал он.
Кроме того, уже назначен преемник Джонсона на должности главы правительства, если тот заболеет коронавирусом. Им стал министр иностранных дел Доминик Рааб, пишет The Sunday Times.
По последним данным, в Великобритании коронавирусом заразились 6 650 человек, из которых выздоровели только 135. Скончались 335 человек.
worldometers.info
Как сообщал OBOZREVATEL, Великобритания с 21 марта уже ужесточала карантинные меры. Тогда было решено закрыть непродовольственные магазины, рестораны, кафе, бары, спортивные центры и другие общественные учреждения.
На тот момент количество зараженных в стране составляло 3 983 человека.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.