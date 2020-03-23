Британия ввела строгий карантин из-за коронавируса: что запрещено в стране

Великобритания ввела строгий карантин на фоне распространения коронавируса, который предусматривает штрафы за нарушения.

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Об этом в своем телеобращении 23 марта заявил премьер-министр страны Борис Джонсон, передает ВВС.

Начиная с вечера понедельника, гражданам запрещено выходить на улицу за исключением крайних и четко оговоренных случаев: для покупок продуктов или товаров первой необходимости, физических упражнений (не чаще раз в день и в одиночестве или вместе с членами семьи), по медицинской необходимости или для поездок на работу, которая является жизненно необходимой.

Все магазины должны закрыться, останутся только продуктовые и с товарами первой необходимости.

Любые общественные собрания в количестве более двух человек запрещены, если это не члены одной семьи. Полиция будет штрафовать нарушителей и требовать разойтись.

Также будут закрыты спортивные и детские площадки, религиозные учреждения. Все церемонии, в том числе свадьбы и крещения, отменяются. Исключение сделали только для похорон.

"Жизненно необходимо замедлить распространение вируса. Потому что таким образом мы уменьшим число людей, нуждающихся в больничном уходе в каждый конкретный момент, дадим системе здравоохранения возможность справиться и спасти больше жизней", – сказал премьер-министр.

Джонсон добавил, что ни один премьер-министр не хотел бы оказаться на его месте и вводить такие меры. "Я понимаю, какой ущерб это все нанесет жизням, бизнесу и работе людей", – сказал он.

Кроме того, уже назначен преемник Джонсона на должности главы правительства, если тот заболеет коронавирусом. Им стал министр иностранных дел Доминик Рааб, пишет The Sunday Times.

По последним данным, в Великобритании коронавирусом заразились 6 650 человек, из которых выздоровели только 135. Скончались 335 человек.

worldometers.info

Как сообщал OBOZREVATEL, Великобритания с 21 марта уже ужесточала карантинные меры. Тогда было решено закрыть непродовольственные магазины, рестораны, кафе, бары, спортивные центры и другие общественные учреждения.

На тот момент количество зараженных в стране составляло 3 983 человека.

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