Британия введет жесткий карантин из-за мутации COVID-19

В Великобритании с 26 декабря введут жесткий карантин четвертого уровня, чтобы сдержать распространения мутировавшего коронавируса.

Об этом сообщил министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок, передает The Guardian. Ранее ограничения уже ввели в Лондоне, на юго-востоке и востоке Британии.

Карантин будет распространяться на графства Оксфордшир, Гемпшир, Западный Суссекс, Восточный Суссекс, Саффолк, Норфолк, Кембриджшир, Эссекс, район Уэверли, что в графстве Суррей, а также города Брайтон и Хоув.

Рождественские праздники британцы будут отмечать в условиях локдауна. При этом на данный момент, несмотря на распространение опасного вируса, паники в стране нет, передает 5 Канал. По словам местной жительницы Юлии Блажановой-Рекухи, полки в магазинах не пустуют, а люди спокойно готовятся к праздникам.

Она отметила, что только за один день, 23 декабря в стране было подтверждено 30 тысяч случаев COVID-19. При этом до 16 млн жителей Британии уже находятся на жестком карантине. Еще 6 млн присоединятся к ним 26 декабря. Всего ограничения коснутся около 43% жителей.

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