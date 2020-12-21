Британия – в изоляции из-за мутации COVID-19: аэропорты закрывают, поставки продуктов и вакцины под угрозой

Великобритания оказалась в международной изоляции после обнаружения в стране мутировавшего вида коронавируса, который получил название N501Y.

Среди жителей началась паника, полки в супермаркетах пустеют из-за боязни прекращения поставок продуктов из стран Европейского Союза.

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По состоянию на утро 21 декабря, более 20 стран, включая Францию, Германию, Италию, Бельгию и Польшу, ограничили авиасообщение с Великобританией. Страны прекратили рейсы, закрыв полеты в обе стороны. Вместе с тем некоторые государства только ужесточили карантинные меры для прибывших из Королевства.

Так, прилетевшим из Британии в Германию пассажирам не разрешают покидать аэропорты. Появилось фото, как люди ожидают результатов тестов в воздушной гавани Ганновера.

Прилетевшим из Британии в Германию пассажирам не разрешают покидать аэропорты Telegram Daily Storm

Морской порт Дувр в графстве Кент закрыли на 48 часов для всех грузовых автомобилей, покидающих Великобританию, после того, как Франция ввела запрет на въезд в свою страну с 23:00 20 декабря. Грузопоток Дувра составлял примерно 10 тысяч большегрузов ежедневно, а это 20% всех товаров , ввозимых и продаваемых в Британии.

Перевозчиков, прибывающих в Великобританию из Франции, по-прежнему пропускают, но есть опасения, что водители грузовиков не поедут, чтобы не застрять в Королевстве.

Полиция Кента осуществила спецоперацию, чтобы уменьшить пробки в порту. При этом министерство транспорта заявило, что подготовит неиспользуемый аэропорт Манстон в качестве запасной площадки для транспорта.

Порт Дувр в графстве Кент закрыт dailymail.co.uk

Полиция Кента осуществила спецоперацию, чтобы уменьшить пробки в порту UkNewsinPictures

Федерация продуктов питания и напитков уже предупредила о серьезных сбоях в поставках и экспорте свежих продуктов на Рождество в Великобритании.

В супермаркетах по всей Великобритании образовались огромные очереди за продуктами. Полки в магазинах Sainsbury's уже утром были пустыми.

Огромная очередь в британский супермаркет dailymail.co.uk

Пустые полки в магазине Sainsbury's dailymail.co.uk

Британцы бросились скупать продукты LNP

Также британцы опасаются прекращения поставок вакцины от COVID-19. Однако министр транспорта Грант Шэппс объяснил, что вакцина доставляется в контейнерах, а действующий запрет никак не влияет на контейнерные перевозки.

Тем временем, жители Лондона массово покидают город из-за введения локдауна. На железнодорожных и автовокзалах – огромные скопления людей.

На фоне новостей о новом штамме коронавируса фьючерсы на нефть марки Brent подешевели почти на $2 – до $50,56.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проведет в понедельник кризисные переговоры с министрами .

Министр транспорта Франции Жан-Батист Джеббари заявил, что в ближайшие несколько часов на европейском уровне будет разработан "надежный протокол здравоохранения", чтобы гарантировать возобновление сообщения с Великобританией.

Что известно о мутировавшем короновирусе

Впервые новая мутация SARS-CoV-2, получившая название N501Y, была обнаружена в британском графстве Кент еще 20 сентября 2020 года. Но вплоть до последних дней ситуация с его распространением была относительно контролируема. Однако 19 декабря консультационный совет по новым респираторным угрозам Великобритании констатировал: новый штамм вируса распространяется с ужасающей скоростью и может оказаться на 70% заразнее обычного COVID-19. Из-за повышенной инфицированности его уже сравнили с корью.

К 15 декабря количество заражений мутировавшей версией вируса достигло 1623. В Кенте выявлено 555 случаев, 519 – в Лондоне, 545 в других регионах страны, включая Шотландию и Уэльс. Четыре случая были обнаружены за границей – в Дании, Австралии и ЮАР. Количество заражений стремительно растет. Из-за "невероятно быстрого" распространения главный врач Англии, профессор Крис Уитти рекомендовал жителям Соединенного Королевства еще более тщательно соблюдать меры предосторожности.

Новый штамм уже вызвал в Великобритании всплеск заболеваемости, по интенсивности и массовости сравнимый с первой волной эпидемии. Прямо сейчас в британских больницах проходят лечение свыше 18 тысяч граждан страны – иными словами, нагрузка на систему здравоохранения сопоставима с той, которая фиксировалась в стране весной.

Именно это побудило власти страны, которые еще несколько дней назад готовились к ослаблению карантинных ограничений, – наоборот, усилить их.

Беспрецедентные ограничения в Великобритании

С 20 декабря, согласно решению правительства, в Великобритании введены беспрецедентно жесткие ограничения:

гражданам запрещено ночевать вне дома;

в течение суток разрешено общаться максимум с одним посторонним человеком;

запрещено приглашать гостей на празднование Рождества;

ограничены передвижения между регионами, тем более – выезд за границу без уважительных причин;

рестораны работают лишь на вынос;

магазины, торгующие товарами не первоочередной важности, закрыты;

рассматривается вопрос полного закрытия границ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ВОЗ заявили, что причиной появления нового штамма коронавируса (N501Y) в Великобритании могла стать возможность вируса приспосабливаться к окружающей среде и человеческому организму.