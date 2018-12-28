Британия сдалась: Лондон и Москва возвращают дипмиссии после громкого скандала

Россия и Великобритания договорились восстановить свои дипломатические миссии в Лондоне и Москве, начиная с января 2019 года.
"У нас достигнута принципиальная договоренность о том, что где-то в январе месяце дипломатический состав будет восстанавливаться как в Москве, так и в Лондоне", — заявил посол РФ в Великобритании Александр Яковенко в эфире одного из российских каналов, передает "Интерфакс".
При этом он добавил, что не уверен в том, что это коснется всех сотрудников.
"Я не уверен, что это будет сделано в отношении всех сотрудников, по крайней мере, половина посольства будет восстановлена", — отметил Яковенко.
Высылка российских дипломатов
Как сообщал OBOZREVATEL:
Великобритания выслала 23 российских дипломата, которые имели отношение к разведке РФ, также Лондон прервала все официальные отношения с Москвой на период расследования дела об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля.
Австралия приняла меры в связи с отравлением экс-шпиона Сергея Скрипаля и решила выслать двух российских дипломатов-разведчиков. В то же время Турция и Словакия заявили, что не готовы предпринимать такие меры
Украина в свою очередь выслала 13 российских дипломатов.
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