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Британия сдалась: Лондон и Москва возвращают дипмиссии после громкого скандала

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Россия и Великобритания договорились восстановить свои дипломатические миссии в Лондоне и Москве, начиная с января 2019 года.

"У нас достигнута принципиальная договоренность о том, что где-то в январе месяце дипломатический состав будет восстанавливаться как в Москве, так и в Лондоне", — заявил посол РФ в Великобритании Александр Яковенко в эфире одного из российских каналов, передает "Интерфакс".

При этом он добавил, что не уверен в том, что это коснется всех сотрудников.

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"Я не уверен, что это будет сделано в отношении всех сотрудников, по крайней мере, половина посольства будет восстановлена", — отметил Яковенко.

Высылка российских дипломатов

Высылка российских дипломатов

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Тема
Отравление Скрипаля
Место
Россия
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