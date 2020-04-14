Британия продлила карантин до мая: впереди – пик смертей

Карантин, введенный в Великобритании 23 марта из-за пандемии коронавируса, будет продлен, как минимум до 7 мая.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел страны Доминик Рааб 14 апреля, сообщает TheTimes. Он отметил, что в ближайшее время согласует данное решение с первыми министрами Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии.

Ранее глава дипмиссии Британии заявил, что введенные ограничения приносят результат. Британцы, которым запрещено покидать дома без крайней необходимости, в целом выполняют предписания правительства, и появляются признаки того, что распространение нового коронавируса в стране замедлилось.

Вместе с тем, строгие меры оказывают разрушительное воздействие на экономику, а уровень безработицы растет.

Согласно последним данным о количестве погибших в Великобритании число жертв составило 11 329 человек, однако количество погибших снижается три дня подряд впервые после начала эпидемии.

Рааб назвал эти цифры "ужасными", добавив, что Британия "еще не прошла пик этого вируса". Он сказал, что это означает, что правительство не может ослабить карантинные ограничения.

Вместе с тем, главный научный советник Патрик Валланс добавил, что на этой неделе будет "трудно", и он ожидает, что ежедневное число смертей увеличится.

Отметим, по данным, опубликованным британским Минздравом 13 апреля, более чем у 88 тысяч человек в королевстве было подтверждено заражение коронавирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании установили антирекорд по количеству смертей от коронавируса. 7 апреля в стране умерли 854 человека, а общее количество погибших перевалило за 6 тысяч.