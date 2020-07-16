Британия признала вмешательство России в выборы: зарегистрировано уголовное производство

В Великобритании признали, что Россия вмешивалась в проведение выборов в британский парламент, которые состоялись в 2019 году.

Позицию британского правительства озвучил глава Министерства иностранных дел Доминик Рааб. По данному факту уже зарегистрировано уголовное производство, сообщает The Guardian.

Чиновник отметил, что во время выборов российские хакеры через интернет активно распространяли документ, который компрометировал правящую консервативную партию. В нем содержались сведения о ходе торговых переговоров между Великобританией и США.

"На основе всестороннего анализа правительство пришло к выводу, что почти наверняка россияне стремились вмешаться в всеобщие выборы 2019 года посредством онлайн-распространения незаконно приобретенных и просочившихся правительственных документов", – написал Рааб в письменном заявлении.

По его словам, расследование британского правительства показало, что, когда эти документы получили незначительное внимание, были предприняты дальнейшие попытки продвигать незаконно полученные материалы в сети.

Доминик Рааб (theguardian.com)

Напомним, что премьер-министр Борис Джонсон одержал уверенную победу на выборах в декабре 2019 года, победив лейбориста Джереми Корбина, а консервативная партия получила наибольшее большинство в парламенте с момента победы в 1987 году бывшего премьер-министра Маргарет Тэтчер.

"Пока нет никаких свидетельств широкой российской кампании вмешательства в выборы, однако любая попытка вмешаться в наши демократические процессы абсолютно неприемлема. Защита нашей демократии и выборов всегда будет в абсолютном приоритете. В настоящее время ведется уголовное расследование, и говорить что-либо еще на данном этапе будет неуместно", – констатировал Рааб, пригрозив Кремлю новыми санкциями.

Он также добавил, что правительство Британии оставляет за собой право принять ответные меры в будущем. Отметим, что такое заявление Доминика Рааба – это впервые, когда британские министры признали, что Кремль пытался исказить работу демократии их страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, Великобритания впервые после выхода из ЕС объявила собственный санкционный список. Туда попали и 25 граждан России.