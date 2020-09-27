Британия потратит более $127 млрд, чтобы проверять на COVID-19 по слюне 4,5 млн человек в сутки

Правительство Великобритании намерено использовать тесты на основе слюны, чтобы проверять на COVID-19 до 4,5 млн человек в день уже к декабрю этого года. Программа получила название "Moonshot", на которую собираются потратить 100 млрд фунтов (более 127 млрд долларов).

Как сообщает Daily Mail, данная программа будет задействована в рамках обещания британского министра здравоохранения Мэтта Хэнкока тестировать миллионы человек в день.

Отмечается, что ранее Департамент здравоохранения и социального обеспечения предложил компаниям выдвигать свои идеи о том, как начать производить около 3 миллионов наборов для сбора слюны в день. Такие наборы будут добавлены к примерно 1,5 млн наборов для сбора мазков.

По словам чиновников, такой комплект на определения коронавируса должен помещаться в стандартный почтовый ящик Великобритании, чтобы тесты можно было проводить дома.

К тому же к началу 2021 года планируется увеличить производство ежедневных тестов на COVID-19 примерно в 12 раз.

Поясним, что простой тест слюны (включающий плевание в трубку) позволит быстро и просто проводить тест на наличие коронавируса, избегая неудобных мазков, которые сейчас используются для обнаружения вируса.

К тому же исследование слюны пациента также может быть лучшим методом, поскольку в слюне содержится больше вируса. В горле и носу также может оставаться остаточное количество вируса РНК, которое с меньшей вероятностью будет обнаружено при анализе слюны.

Издание пишет, что тест "полоскать и плевать" был разработан специалистами Медицинского центра Шиба, крупнейшей больницы Израиля. Ученые заявили, что их устройство размером со спичечный коробок анализирует образцы слюны всего за одну секунду.

Пациентов, опробовавших новый тест, попросили прополоскать горло небольшим количеством специальной жидкости, которую они затем сплюнули в трубку. Образец был помещен внутрь аппарата под названием SpectraLIT, который анализирует его, чтобы почти мгновенно поставить диагноз. Первые результаты исследования с участием 400 человек показали, что он может различать положительные и отрицательные образцы COVID-19 с точностью 95%.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Британии усилили ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса.