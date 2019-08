Британия подняла истребители для перехвата самолетов Путина

Британия подняла в небо истребители Typhoon для перехвата двух российских самолетов Су-30.

Об этом сообщает в своем в Twitter министерства обороны страны. Истребители сопроводили Су-30, когда они пролетали над Балтийским морем.

Отмечается, что Typhoon размещены на военном аэродроме Эмари в Эстонии в рамках программы НАТО по защите воздушного пространства прибалтийских государств.

RAF Typhoons deployed in Estonia on NATO Baltic Air Policing today intercepted two Russian SU-30 "Flanker" fighters as they transited over the Baltic Sea.



The intercept was conducted in a professional manner throughout.#WeAreNATO pic.twitter.com/MZA8hMa8Un