Британия поднимала истребители на перехват самолетов России

Британские военно-воздушные силы в субботу, 28 ноября, подняли свои истребители Typhoon, чтобы перехватить российские военные самолеты Ту-142 Bear F.

Последние приблизились к воздушному пространству Шотландии. Об этом сообщила пресс-служба командования Королевских ВВС (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Истребители Typhoon стартовали с базы британских ВВС в Лоссимауте в субботу утром, к ним присоединился самолет ВВС Великобритании Voyager из базы в Брайз-Нортоне, который обеспечил дозаправку Typhoon в воздухе. Были перехвачены два российских противолодочных самолета Ту-142 Bear F", – говорится в сообщении.

Там указали на важность контролировать передвижение таких российских самолетов при полетах вблизи британского пространства, поскольку они используются в "противолодочной войне" и в морском патруле.

Помимо этого, отметили в британском военном ведомстве, самолеты РФ, выполняющие полеты в районе полетной информации Великобритании, "могут представлять опасность для других пользователей воздуха".

"Особенно в этом случае, поскольку это было загруженное воздушное пространство над Северным морем. Часто Bear F не издают звука, что включает в себя передачу кода для определения намерений, местоположения и высоты самолета или разговора с авиадиспетчерами Великобритании, в результате чего другие гражданские авиалайнеры в этом районе должны быть перенаправлены, чтобы военный самолет не пролетел слишком близко", – поясняет командование Королевских ВВС.

Там добавили, мол, чтобы сдержать таких "непрофессиональных действий и снизить риски", связанные с полетами российских военных самолетов в этом загруженном международном воздушном пространстве, Typhoon британских ВВС сопровождали два Bear F РФ и внимательно следили за их перемещениями.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Минобороны РФ заявили, что Россия поднимала в воздух истребитель Су-27 из-за американского самолета-разведчика RC-135, который совершал полет над нейтральными водами Черного моря.