Британия начала массовую вакцинацию от COVID-19: фото с первым привитым

Во вторник, 8 декабря, в Великобритании началась вакцинация от коронавируса (COVID-19). Первой прививку получила 90-летняя жительница Ковентри Маргарет Кинан.

Как сообщает ВВС, первыми вакцину от компаний Pfizer и BioNTech в стране получат медицинские работники и люди старше 80 лет. При этом вакцинация не является обязательной.

Отмечается, что на начальном этапе вакцину получат 70 медицинских центров Британии. Первой пациенткой стала Кинан, которой через неделю исполнится 91 год. Прививку ей сделали в 6:31 по местному времени (8:31 по Киеву) в университетской больнице Ковентри.

Маргарет Кинан первой в Британии получила вакцину

"Для меня большая честь быть первой вакцинированной от COVID-19. Это лучший подарок на день рождения, который я могла бы пожелать, ведь я наконец-то смогу провести время со своей семьей и друзьями в новом году. После того, как я была одна большую часть года", – рассказала она.

Отметим, что вакцинация продлится до весны 2021 года. На первом этапе в Британии будет доступно 800 тысяч доз, а всего ожидается 40 млн.

Маргарет Кинан

Напомним, что Великобритания стала первой в мире страной, которая разрешила использование вакцины против COVID-19, произведенной компаниями Pfizer и BioNTech. Ранее были названы главные отличия двух самых обнадеживающих вакцин против COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве озвучили план начала вакцинации против COVID-19 в Украине.