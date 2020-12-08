Британия начала массовую вакцинацию от COVID-19: фото с первым привитым

Во вторник, 8 декабря, в Великобритании началась вакцинация от коронавируса (COVID-19). Первой прививку получила 90-летняя жительница Ковентри Маргарет Кинан.

Как сообщает ВВС, первыми вакцину от компаний Pfizer и BioNTech в стране получат медицинские работники и люди старше 80 лет. При этом вакцинация не является обязательной.

Отмечается, что на первом этапе вакцину получат 70 медицинских центров в Британии. Первой пациенткой стала Кинан, которой через неделю исполнится 91 год. Прививку ей сделали 6:31 по местному времени (8:31 по Киеву) в университетской больнице Ковентри.

"Для меня большая честь быть первой вакцинированной от COVID-19. Это лучший подарок на день рождения, который я могла бы пожелать, потому что это означает, что я наконец-то с нетерпением жду возможности провести время со своей семьей и друзьями в новом году. После того, как я была одна большую часть года", – рассказала она.

Отметим, что вакцинация продлится до весны 2021 года. На первом этапе в Британии будет доступно 800 тысяч доз, а всего ожидается 40 млн.

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