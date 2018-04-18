Британия опровергла ложь Лаврова про отравление Скрипаля

Организация по запрещению химического оружия не обнаружила следов химического вещества BZ в пробах из Солсбери, где отравили шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля и его дочь.

В отчете по данному делу говорится, что вещество, которое также называется 3Q, было найдено в контрольных образцах, подготовленных лабораторией в соответствии с существующими процедурами контроля качества исследования.

"Это не имеет ничего общего с образцами, собранными командой ОЗХО в Солсбери", –говорится в документе.

Отмечается, что ОЗХО является надежной лабораторией, в чем не может быть сомнения.

"Лаборатории смогли определить действующее вещество, применяя хорошо зарекомендовавшие себя процедуры. Не было никакого другого химического вещества, идентифицированного лабораториями", - сказано в отчете.

Как сообщал "Обозреватель", ранее постпред Великобритании при ОЗХО рассказал, у кого была мотивация и возможности отравить Скрипалей. О том, что британцы якобы установили, что экс-шпиона отравили веществом BZ, заявил министр внутренних дел РФ.