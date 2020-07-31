Британия объявила новый карантин из-за вспышки COVID-19: под угрозой 4,5 млн человек

В Великобритании из-за новой вспышки коронавируса (COVID-19) под жесткие карантинные ограничения попали около 4,5 млн человек.

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Как пишет Daily Mail, ограничительные меры коснулись всего графства Большой Манчестер, части Ланкашира и Западного Йоркшира.

Жителям этих регионов запрещено встречаться с людьми, которые не проживают с ними под одной крышей. При этом ряд общественных заведений продолжает работать: пабы, рестораны, кафе и магазины, а также церкви.

Услови карантина будут пересмотрены через неделю.

В министерстве здравоохранения Великобритании назвали главной причиной новой вспышки несоблюдение гражданами социальной дистанции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Британии впервые коронавирус подтвердили у кошки.