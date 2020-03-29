Британия обвинила Китай во лжи о коронавирусе: назрел международный скандал

Министры правительства Великобритании требуют пересмотра отношений с Китаем на фоне якобы распространяемой официальным Пекином дезинформации о пандемии коронавируса COVID-19.

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Как пишет Daily Mail, научные консультанты предупредили британского премьер-министра Бориса Джонсона, что статистика Китая о количестве случаев заражения коронавирусом может быть занижена в 15-40 раз.

Борис Джонсон и Си Цзиньпин Getty Images

В свою очередь, посол США в Великобритании Вуди Джонсон заявил, что замалчивание Пекином информации о новом коронавирусе привело к тому, что мир столкнулся с глобальной угрозой.

Издание отмечает, что Китай также способствовал нехватке средств индивидуальной защиты (СИЗ), которые крайне необходимы британским врачам. Пекин заблокировал огромное количество СИЗ, произведенных на заводах по всей стране и предназначенных для экспорта.

В этой связи в правительстве Британии подвергли критике решение Джонсона разрешить китайской компании Huawei принимать участие в строительстве сетей 5G в стране.

"Мы позволяем таким компаниям, как Huawei, не только влиять на нашу экономику, но и быть важной частью нашей инфраструктуры", – заявил высокопоставленный чиновник.

Кроме того, усиливается давление на британские власти, чтобы они побудила Китай реформировать свое законодательство в части защиты животных.

"Мы всегда знали, что их рынки дикой природы – это рецепт пандемии. Китай должен немедленно их закрыть. Если они этого не сделают, то по праву станут государством-изгоем", – подчеркнул один из министров.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 марта у Бориса Джонсона обнаружили коронавирус.

За последние 10 дней до этого британский премьер был в тесном контакте с десятками политиков и руководителей здравоохранения страны.

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