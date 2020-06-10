Британия обогнала Испанию по количеству зараженных COVID-19

В среду, 10 июня, Великобритания обогнала Испанию по количеству зараженных коронавирусом. Таким образом страна оказалась на четвертом месте в мировом антирейтинге.

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В Испании заболело 289 046 человек, в то время как в Великобритании зафиксировано 289 140 больных. Об этом свидетельствуют данные онлайн-счетчика worldometers.

За последние сутки там заразился 1 741 человек, от COVID-19 скончалось еще 286 пациентов. Всего с начала пандемии коронавируса в стране зафиксировано 40 883 летальных случаев.

Коронавирус в Британии

Ранее OBOZREVATEL писал, что из-за пандемии COVID-19 может начаться массовый голод, а количество нищих людей вырастет до конца года почти на 50 миллионов.