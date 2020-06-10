Британия обогнала Испанию по количеству зараженных COVID-19

Карина Бондаренко Мир 06:48, 10.06.2020 Обновлено: 06:49, 10.06.2020

В среду, 10 июня, Великобритания обогнала Испанию по количеству зараженных коронавирусом. Таким образом страна оказалась на четвертом месте в мировом антирейтинге.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

В Испании заболело 289 046 человек, в то время как в Великобритании зафиксировано 289 140 больных. Об этом свидетельствуют данные онлайн-счетчика worldometers.

За последние сутки там заразился 1 741 человек, от COVID-19 скончалось еще 286 пациентов. Всего с начала пандемии коронавируса в стране зафиксировано 40 883 летальных случаев.

Коронавирус в Британии

Ранее OBOZREVATEL писал, что из-за пандемии COVID-19 может начаться массовый голод, а количество нищих людей вырастет до конца года почти на 50 миллионов.

Комментировать
Мир

Смотрите также

"Нам очень жаль!" Украинский Danone отреагировал на рекламу с Пореченковым

"Буду использовать запасы": Венедиктова пожаловалась на низкую зарплату

На Закарпатье планируют создать "венгерский" район: указана скрытая угроза для Украины

На Ривненщине высыпали тонны мусора с использованными тестами на COVID-19

Зеленский хотел заразиться коронавирусом: президент сообщил подробности