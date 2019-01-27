Британия может объявить военное положение: что происходит

Великобритания в случае неупорядоченного Brexit может ввести военное положение для предотвращения хаоса в стране.
Об этом сообщает The Sunday Times. В настоящее время в правительстве Соединенного Королевства обсуждается целесообразность применения в таком случае Акта о чрезвычайных ситуациях от 2004 года, который позволяет вводить комендантский час, осуществлять конфискацию имущества, ограничивать свободу передвижений и задействовать вооруженные силы для подавления беспорядков.
Правительство в подобных обстоятельствах может получить право вносить поправки в любое законодательство за исключением Акта о правах человека. По словам собеседника издания, планировщики в качестве модели нарушения порядка рассматривают ситуацию, возникшую из-за сбоев, вызванных извержением вулкана в Исландии в 2010 году.
Также газета сообщает, что правительство в Лондоне добивается продления часов работы для парламентариев, чтобы дать им возможность завершить разработку законодательства по Brexit до выхода Великобритании из состава Европейского союза.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее британский парламент проголосовал против соглашения с ЕС по Brexit.
Как оказалось, из Великобритании в преддверии Brexit в новые финансовые центры в Европейском Союзе переместятся активы на сумму около 1 трлн долларов.
Напомним, в июне 2016 года большинство жителей Великобритании проголосовали за выход королевства из Европейского Союза.
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