Британия может объявить военное положение: что происходит

Великобритания в случае неупорядоченного Brexit может ввести военное положение для предотвращения хаоса в стране.

Об этом сообщает The Sunday Times. В настоящее время в правительстве Соединенного Королевства обсуждается целесообразность применения в таком случае Акта о чрезвычайных ситуациях от 2004 года, который позволяет вводить комендантский час, осуществлять конфискацию имущества, ограничивать свободу передвижений и задействовать вооруженные силы для подавления беспорядков.

Правительство в подобных обстоятельствах может получить право вносить поправки в любое законодательство за исключением Акта о правах человека. По словам собеседника издания, планировщики в качестве модели нарушения порядка рассматривают ситуацию, возникшую из-за сбоев, вызванных извержением вулкана в Исландии в 2010 году.

Также газета сообщает, что правительство в Лондоне добивается продления часов работы для парламентариев, чтобы дать им возможность завершить разработку законодательства по Brexit до выхода Великобритании из состава Европейского союза.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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