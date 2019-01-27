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Британия может объявить военное положение: что происходит

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Великобритания в случае неупорядоченного Brexit может ввести военное положение для предотвращения хаоса в стране.

Об этом сообщает The Sunday Times. В настоящее время в правительстве Соединенного Королевства обсуждается целесообразность применения в таком случае Акта о чрезвычайных ситуациях от 2004 года, который позволяет вводить комендантский час, осуществлять конфискацию имущества, ограничивать свободу передвижений и задействовать вооруженные силы для подавления беспорядков.

Правительство в подобных обстоятельствах может получить право вносить поправки в любое законодательство за исключением Акта о правах человека. По словам собеседника издания, планировщики в качестве модели нарушения порядка рассматривают ситуацию, возникшую из-за сбоев, вызванных извержением вулкана в Исландии в 2010 году.

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Также газета сообщает, что правительство в Лондоне добивается продления часов работы для парламентариев, чтобы дать им возможность завершить разработку законодательства по Brexit до выхода Великобритании из состава Европейского союза.

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Рысин Алексей
Рысин Алексей
Правый сектор уже послал помощь Англии в борьбе с Путином ?
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Киндин Павел
Киндин Павел
Укурина, это твой "шанс". Замени недобитую Британскую империю в ЕС))))) ШО, и снова не берут? Ну, тогда я не знаю......))))))))
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Киндин Павел
Киндин Павел
Статейка явно набросана на скорую руку. Ни логики, ни источников нормальных не приведено. Заказчик, наверняка, из клики Томоса Бухаренко.... Чекушкенко явно хочеЦа при власти остаться. Поэтому, и делаются подобные выбросы.
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