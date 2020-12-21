Британия и Евросоюз не успели завершить переговоры по Brexit

Великобритания и парламент Европейского Союза не смогли договорится относительно соглашения после Brexit до окончания крайнего срока – воскресенья, 20 декабря.

Ожидается, что команды во главе с главным переговорщиком из британского правительства Дэвидом Фростом и его коллегой из ЕС Мишелем Барнье продолжат переговоры в понедельник. Это несмотря на уведомление Европарламента о том, что он не будет голосовать по сделке, если ее не обеспечат до полуночи воскресенья, пише The Guardian.

Отмечается, что стороны переговоров по торговой сделке продвинулись к компромиссу в отношении прав на рыбную ловлю, однако пропустили важный крайний срок. Это повысило для Великобритании вероятность остаться на недели без договоренностей с 1 января даже в случае достижения соглашения.

"Команды вели переговоры в течение дня и рассчитывают продолжить. Они будут трудными, и остаются существенные разногласия. Мы продолжаем изучать каждый путь к сделке, соответствующей основополагающим принципам, которые мы привнесли в переговоры", – цитирует издание источник в британском правительстве.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что переговоры были сорваны в последние дни из-за того, что ЕС "выдвинул некоторые необоснованные требования" в отношении рыболовства, но он все еще надеется на соглашение до Рождества.

"Я уверен, что она может быть заключена, но, очевидно, для этого необходимо движение со стороны ЕС", – сказал чиновник.

Несоблюдение крайнего срока, установленного Европейским парламентом, означает, что министрам в совете ЕС, представляющим столицы стран-членов, возможно, потребуется "временно применить" сделку 1 января, чтобы избежать выхода из нее, пока парламент не проголосует в конце января.

Однако, если переговоры продвинутся намного глубже в декабре, членам ЕС может не хватить времени для перевода и тщательного изучения согласованного текста, в результате чего Великобритании придется выйти из переходного периода без новых договоренностей о торговле и безопасности с ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале декабря 2020-го правительство Великобритании возобновило переговоры с ЕС, чтобы достичь договоренностей об отношениях после Brexit. Между сторонами все еще продолжались споры по некоторым вопросам.