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Brexit Великобритании: в ЕС определили крайний срок

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросила у Европейского Союза продлить срок Brexit на три месяца, однако страны-члены ЕС готовы ждать максимум до 23 мая, когда начнутся выборы в Европарламент.

Об этом пишет The Guardian. Отмечается, что решение было принято единогласно без альтернатив.

"Премьер-министр добивается продления переговорного периода до 30 июня, чтобы можно было принять необходимое законодательство, если она наконец получит депутатов в поддержку своей сделки", – сообщает издание.

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Brexit Великобритании: в ЕС определили крайний срок

Отмечается, что представители стран ЕС 20 марта поздним вечером провели встречу, на которой обсудили ситуацию вокруг Brexit.

Европейские дипломаты выразили единое мнение относительного того, что "22 мая является абсолютно крайней датой" для выхода Великобритании из ЕС. Это связано с тем, что с 23 по 26 мая пройдут выборы в Европарламент.

При этом, некоторые страны выступили за более долгий срок для выхода Великобритании из союза, другие же настаивали на более коротком. Но 22 мая стало абсолютным пределом.

Brexit Великобритании: в ЕС определили крайний срок

Участник команды переговорщиков ЕС от Европарламента, лидер фракции ЕП "Альянс либералов и демократов за Европу" Ги Верхофстадт со своей стороны подтвердил, что перенос даты Brexit на три месяца – не в интересах Брюсселя.

"С июнем будет проблема. Абсолютно не в интересах Евросоюза выходить за пределы даты европейских выборов", –заявил он.

Отметим, ранее глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что Евросоюз готов пойти навстречу Великобритании по короткой отсрочке даты Brexit, но при условии, что британский парламент одобрит соглашение о выходе из блока до конца марта.

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Темы
Выход Великобритании из ЕСBrexit
Персона
Тереза Мэй
Место
Великобритания
Теги
Европейский СоюзЕвропейский парламент
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