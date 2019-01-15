Brexit под угрозой? Палата лордов разгромила ''жесткий план'' Мэй

В Великобритании парламент не поддержал соглашение правительства по выходу из Евросоюза и отверг вариант жесткого Brexit.

За данное решение проголосовал 321 член палаты лордов, сообщает пресс-служба в Twitter.

Разгромный результат голосования лордов отбросил сценарий Brexit без соглашения, таким образом отказав в поддержке премьер-министра Терезы Мэй и предлагаемых ею условий выхода из ЕС.

"Палата лордов 321 голосом "за", 152 "против" проголосовала за проект лидера Лейбористской партии в палате лордов Ангелы Смит - за то, чтобы отбросить сценарий выхода без соглашения и выразить сожаление по поводу условий правительственного соглашения и будущих отношений с ЕС, проект принят", – сказано в сообщении.

Добавим, что голосование в палате лордов не имеет реального веса. Завершающее слово в этом вопросе должна высказать палата общин.

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