Британия выйдет из Евросоюза: парламент поддержал Brexit

В пятницу, 20 декабря, парламент Великобритании поддержал законопроект по выходу из Европейского Союза во втором чтении.

Об этом сообщает BBC. "За" проголосовали 358 депутатов, против же выступили 234.

План, предложенный премьером Борисом Джонсоном, предполагает выход Соединенного Королевства из ЕС 31 января 2020 года при условии согласия на это Европарламента. Окончательное рассмотрение закона (третье чтение) планируется в январе.

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Затем начнется переходный период, во время которого Лондон будет сохранять нынешние экономические отношения с ЕС и продолжит следовать правилам Союза. Он продлится 11 месяцев.

Примечательно, что законопроект, который принял парламент, содержит запрет на продление переходного периода после 31 декабря 2020 года. Если к этому времени стороны не смогут договориться, Великобритания выйдет из переходного периода без торговой сделки с ЕС.

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