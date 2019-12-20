Главная Новости
20 декабря • обновлено в 18:02
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Британия выйдет из Евросоюза: парламент поддержал Brexit

1.5т
Читать материал на украинском

В пятницу, 20 декабря, парламент Великобритании поддержал законопроект по выходу из Европейского Союза во втором чтении.

Об этом сообщает BBC. "За" проголосовали 358 депутатов, против же выступили 234.

План, предложенный премьером Борисом Джонсоном, предполагает выход Соединенного Королевства из ЕС 31 января 2020 года при условии согласия на это Европарламента. Окончательное рассмотрение закона (третье чтение) планируется в январе.

Новости
Сколько Британии будет стоить выход из ЕС: эксперт-международник

Британия выйдет из Евросоюза: парламент поддержал Brexit

ua.news

Затем начнется переходный период, во время которого Лондон будет сохранять нынешние экономические отношения с ЕС и продолжит следовать правилам Союза. Он продлится 11 месяцев.

Примечательно, что законопроект, который принял парламент, содержит запрет на продление переходного периода после 31 декабря 2020 года. Если к этому времени стороны не смогут договориться, Великобритания выйдет из переходного периода без торговой сделки с ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Brexit" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Brexit
Персона
Борис Джонсон
Место
Великобритания
Тег
Европейский Союз
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
3
Смешно
0
Интересно
1
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Британия решила наконец то освободить место для Украины!
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги