Британия выйдет из Евросоюза: парламент поддержал Brexit

В пятницу, 20 декабря, парламент Великобритании поддержал законопроект по выходу из Европейского Союза во втором чтении.
Об этом сообщает BBC. "За" проголосовали 358 депутатов, против же выступили 234.
План, предложенный премьером Борисом Джонсоном, предполагает выход Соединенного Королевства из ЕС 31 января 2020 года при условии согласия на это Европарламента. Окончательное рассмотрение закона (третье чтение) планируется в январе.
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Затем начнется переходный период, во время которого Лондон будет сохранять нынешние экономические отношения с ЕС и продолжит следовать правилам Союза. Он продлится 11 месяцев.
Примечательно, что законопроект, который принял парламент, содержит запрет на продление переходного периода после 31 декабря 2020 года. Если к этому времени стороны не смогут договориться, Великобритания выйдет из переходного периода без торговой сделки с ЕС.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В июне 2016 года большинство жителей Великобритании проголосовали за выход королевства из Европейского Союза.
Страны-члены ЕС одобрили проект договора о Brexit, который регламентирует ключевые моменты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.
По мнению экспертов, выход Великобритании из состава Европейского Союза может стать причиной полного развала ЕС, ведь таким образом англичане покажут пример другим странам.
Премьер Великобритании Борис Джонсон создал военный кабинет для активизации подготовки к выходу страны из Евросоюза без соглашения. Политик был готов на Brexit любыми необходимыми средствами до 31 октября.
18 сентября Европарламент поддержал документ об "упорядоченном Brexit", а 17 октября ЕС и Лондон заключили новую сделку по Brexit, которая "возвращает контроль" Соединенному Королевству.
28 октября лидеры стран Евросоюза согласились на просьбу Великобритании о переносе крайнего срока для Brexit.
Европейский совет формально утвердил решение об отсрочке Brexit в соответствии со статьей 50 Договора о ЕС, назвав окончательную дату.
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