Brexit отменяется? Мэй сделала тревожное заявление

Выход Великобритании из состава Европейского союза (Brexit) может не состояться.
Об этом говорится в заявлении премьер-министра Британии Терезы Мэй, которое распространила пресс-служба ее офиса.
По ее словам, данный риск возникает в связи с тем, что парламент страны уже трижды отклонил предложенный Мэй договор по сделке с Евросоюзом.
"Парламент четко дал понять, что он воспрепятствует выходу из ЕС без сделки. Теперь у нас серьезный выбор: выйти из Евросоюза без договора или не выходить из него вовсе", — отметила премьер.
По словам Мэй, она остается приверженной идее выхода королевства из объединения с заключенным при этом договором, но чем дольше будет тянуться борьба за большинство в парламенте, тем выше риск того, что Brexit не состоится.
Тереза Мэй
"Это будет означать, что Brexit, за который проголосовал британский народ, утечет у нас сквозь пальцы", — добавила политик.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В июне 2016 года большинство жителей Великобритании проголосовали за выход королевства из Европейского Союза.
25 ноября 2018 года страны-члены ЕС одобрили проект договора о Brexit, который регламентирует ключевые моменты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.
По мнению эксперта-международника, выход Великобритании из состава Европейского Союза может стать причиной полного развала ЕС, ведь таким образом англичане покажут пример другим странам.
Ожидается, что это станет не только экономическим, но и беспрецедентным политическим ударом по целостности Евросоюза как такового.
15 января 2019 года парламент отклонил план Мэй по выходу из ЕС.
12 марта депутаты во второй раз проголосовали против сделки с ЕС.
29 марта британский парламент в третий раз отклонил соглашение по Brexit, предложенное Мэй.
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