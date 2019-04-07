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Brexit отменяется? Мэй сделала тревожное заявление

1.4тЧитать материал на украинском

Выход Великобритании из состава Европейского союза (Brexit) может не состояться.

Об этом говорится в заявлении премьер-министра Британии Терезы Мэй, которое распространила пресс-служба ее офиса.

По ее словам, данный риск возникает в связи с тем, что парламент страны уже трижды отклонил предложенный Мэй договор по сделке с Евросоюзом.

"Парламент четко дал понять, что он воспрепятствует выходу из ЕС без сделки. Теперь у нас серьезный выбор: выйти из Евросоюза без договора или не выходить из него вовсе", — отметила премьер.

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По словам Мэй, она остается приверженной идее выхода королевства из объединения с заключенным при этом договором, но чем дольше будет тянуться борьба за большинство в парламенте, тем выше риск того, что Brexit не состоится.

Тереза Мэй

Тереза Мэй

"Это будет означать, что Brexit, за который проголосовал британский народ, утечет у нас сквозь пальцы", — добавила политик.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Тереза Мэй
Место
Великобритания
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Пигин Макс
Пигин Макс
А кого волнует мнение биомассы? Вот вам, ваша хвалёная демократия...
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Свобода, демократия, выбор народа - это не работает у рабов пиндосов.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
То есть..бабуся смачно плюнет на мнение своего народа??это так по украински
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