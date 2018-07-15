Brexit отменяется? Британия может остаться в ЕС

Законодатели Великобритании могут попытаться сорвать планы по выходу страны из Европейского союза.

Соответствующее заявление сделала британский премьер-министр Тереза Мэй в газете Mail on Sunday, напомнив таким образом, что два министра ушли на неделе в отставку из-за несогласия с планами по Brexit, сообщает Reuters.

"Мое послание стране в этот уик-энд простое: нам нужно сосредоточиться на цели. Если мы этого не сделаем, мы рискуем оказаться без Brexit", - отметила Мэй.

По ее словам, Великобритания займет жесткую позицию в следующем раунде переговоров с Евросоюзом. Она также назвала Brexit планом с набором результатов.

"Некоторые люди спрашивают, является ли наше соглашение о выходе из ЕС только отправной точкой, с которой мы начнем регрессировать. Позвольте мне внести ясность. Наше соглашение по Brexit - это не какой-то длинный список пожеланий, из которого участники переговоров могут выбирать. Это цельный план с набором результатов, которые не подлежат обсуждению", - написала Мэй.

Тереза Мэй Reuters

Как сообщал OBOZREVATEL, британцы высказались за выход из состава ЕС в июне 2016 года. 8 декабря 2017 года Мэй проводила переговоры по вопросу Brexit с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером. В тот день председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что ЕС готов начать переговоры.

27 мая 2018 года в СМИ появилась информация, что Великобритания готовит возможный план "тайно" остаться в составе ЕС.

В свою очередь, 20 июня депутаты британского парламента отклонили законопроект, который должен предоставить больший контроль над процессом Brexit. 9 июля глава министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и еще один высокопоставленный чиновник ушли в отставку из-за несогласия с планом по Brexit .