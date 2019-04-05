Brexit: Мэй обратилась к Туску с неожиданной просьбой

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросила перенести дату Brexit на 30 июня 2019 года из-за того, что парламент отказался одобрить предложение британского правительства по тексту соглашения с Евросоюзом.

Соответствующее письмо она направила главе Европейского совета Дональду Туску, передает Reuters.

"Информирую Евросоюз о том, что Великобритания запрашивает еще один перенос даты Brexit. Британия предлагает завершить процесс 30 июня. Британия твердо намерена завершить процесс выхода из ЕС", - говорится в письме.

Премьер также заверила Туска, что Британия не будет участвовать в выборах в Европарламент.

Как сообщают источники СМИ, Туск готов предложить ЕС предоставить Великобритании "гибкое" продление сроков Brexit на год.

Согласно его плану, Великобритания сможет покинуть ЕС и до истечения этого срока в случае, если ее парламент одобрит сделку с Брюсселем.

Туск планирует сказать лидерам ЕС на саммите по Brexit 10 апреля, что подобное продление позволит избежать необходимости продлевать сроки выхода Великобритании каждые несколько недель.

Для реализации плана необходима поддержка всех 27 стран, остающихся в ЕС после Brexit.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В июне 2016 года большинство жителей Великобритании проголосовали за выход королевства из Европейского Союза.

25 ноября 2018 года страны-члены ЕС одобрили проект договора о Brexit, который регламентирует ключевые моменты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС. Согласно пунктам договора, Великобритания должна выйти из ЕС в марте 2019 года. Между тем Европейский суд постановил, что Лондон может отозвать решение о выходе из Евросоюза.

По мнению эксперта-международника, выход Великобритании из состава Европейского Союза может стать причиной полного развала ЕС, ведь таким образом англичане покажут пример другим странам.

Ожидается, что это станет не только экономическим, но и беспрецедентным политическим ударом по целостности Евросоюза как такового.

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