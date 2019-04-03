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Brexit: Евросоюз выдвинул Мэй ультиматум

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Европейский Союз может отсрочить выход Великобритании из ЕС до 2020 года, если премьер-министр Тереза Мэй не приедет в Брюссель и не будет ратифицировать предложенную ею соглашение с Союзом.

По информации издания Financial Times Brexit могут перенести на январь или апрель 2020 года. При этом Лондону будет необходимо соблюдать строгие условия.

Ранее глава британского правительства Тереза Мэй заявила, что стране необходима новая отсрочка сроков выхода из Европейского Союза.

Новости
Выход Британии из ЕС: Мэй заявила о радикальном шаге ради Brexit

Тереза Мэй

Тереза Мэй

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Тереза Мэй
Место
Великобритания
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