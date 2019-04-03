Brexit: Евросоюз выдвинул Мэй ультиматум

Европейский Союз может отсрочить выход Великобритании из ЕС до 2020 года, если премьер-министр Тереза Мэй не приедет в Брюссель и не будет ратифицировать предложенную ею соглашение с Союзом.
По информации издания Financial Times Brexit могут перенести на январь или апрель 2020 года. При этом Лондону будет необходимо соблюдать строгие условия.
Ранее глава британского правительства Тереза Мэй заявила, что стране необходима новая отсрочка сроков выхода из Европейского Союза.
Тереза Мэй
Как сообщал OBOZREVATEL:
В июне 2016 года большинство жителей Великобритании проголосовали за выход королевства из Европейского Союза.
25 ноября 2018 года страны-члены ЕС одобрили проект договора о Brexit, который регламентирует ключевые моменты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС. Согласно пунктам договора, Великобритания должна выйти из ЕС в марте 2019 года. Между тем Европейский суд постановил, что Лондон может отозвать решение о выходе из Евросоюза.
По мнению эксперта-международника, выход Великобритании из состава Европейского Союза может стать причиной полного развала ЕС, ведь таким образом англичане покажут пример другим странам.
Ожидается, что это станет не только экономическим, но и беспрецедентным политическим ударом по целостности Евросоюза как такового.
15 января 2019 года парламент отклонил план Мэй по выходу из ЕС.
12 марта депутаты во второй раз проголосовали против сделки с ЕС.
29 марта британский парламент в третий раз отклонил соглашение по Brexit, предложенное Мэй.
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