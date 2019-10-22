Дал 3 дня: Джонсон принял жесткое решение по Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что снимет с рассмотрения законопроект о выходе страны из ЕС, если парламент в течение 3 дней не поддержит предложенный правительством план действий.

В этом случае он пообещал внести предложение о всеобщих выборах. Заявление прозвучало во время дебатов в парламенте во вторник, 22 октября, передает CNN.

"Я ни за что не позволю этому тянуться месяцами. Если парламент откажется дать Brexit свершиться и поступит по-своему, отложив все до января, ни при каких обстоятельствах правительство не будет с этим продолжать. С большим сожалением придется снять законопроект с рассмотрения, и нам придется проводить всеобщие выборы", – сказал Джонсон.

Джонсон принял жесткое решение по Brexit

Напомним, 19 октября британская палата общин проголосовала за новую отсрочку Brexit до того момента, когда будут одобрены все законопроекты, необходимые для выхода Британии из ЕС.

В Лондоне устроили масштабные митинги.

20 октября Джонсон отправил в Брюссель письмо с просьбой об отсрочке Brexit, однако не подписал его. Послание сопровождалось вторым письмом, уже подписанным Джонсоном. В нем британский премьер указал, что считает отсрочку выхода из ЕС ошибкой.

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