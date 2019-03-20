Brexit Британии: Мэй обратилась к Евросоюзу, там ответили

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально попросила отложить выход страны из Евросоюза (Brexit).

Об этом она объявила в парламенте. Глава британского правительства направила письмо председателю Евросовета Дональду Туску, в котором говорится о технической отсрочке на три месяца — до 30 июня, передает Associated Press.

Мэй подчеркнула, что не готова откладывать Brexit на более позднюю дату, а также что готовится к третьему голосованию по своему варианту сделки.

Тереза Мэй

В свою очередь европейские СМИ со ссылкой на документ ЕК отметили, что Еврокомиссия выступает за проведение Brexit до 23 мая 2019 года или за долгосрочный перенос этой процедуры, а также против идеи переноса Brexit на 30 июня.

В Брюсселе объяснили свою позицию тем, что 23 мая должно быть крайним сроком, так как сразу после этого стартуют выборы в Европарламент, в которых Лондон, выходящий из ЕС, уже не должен участвовать.

Если же Великобритании потребуется больше времени для выхода из ЕС, ей придется просить о более существенном переносе сроков и участвовать в выборах.

"Любые другие варианты (в частности, продление процедуры Brexit до 30 июня. - Ред.) привели бы к серьезным политическим и юридическим рискам для ЕС, а также к тому, что часть неопределенности, от которой сейчас страдает Великобритания, перенесется в 27 стран, остающихся в ЕС", - отмечается в документе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В июне 2016 года большинство жителей Великобритании проголосовали за выход королевства из Европейского Союза.

25 ноября 2018 года страны-члены ЕС одобрили проект договора о Brexit, который регламентирует ключевые моменты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС. Согласно пунктам договора, Великобритания должна выйти из ЕС в марте 2019 года. Между тем Европейский суд постановил, что Лондон может отозвать решение о выходе из Евросоюза.

По мнению эксперта-международника, выход Великобритании из состава Европейского Союза может стать причиной полного развала ЕС, ведь таким образом англичане покажут пример другим странам.

Ожидается, что это станет не только экономическим, но и беспрецедентным политическим ударом по целостности Евросоюза как такового.

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