Brexit Британии превратился в тупик: что произошло

Парламенту Великобритании опять не удалось согласовать ни одно из четырех альтернативных соглашения по выходу королевства из Евросоюза.
Все предложения Палата общин рассмотрела в понедельник, 1 апреля. Однако, каждый из предложенных вариантов набрал меньше голосов депутатов, чем соглашение премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй с ЕС, которую парламентарии также не поддержали, передает "Укринформ".
Глава правительства страны ищет пути для проведения в парламенте четвертого голосования по соглашению касаемо выхода королевства из ЕС.
В это же время министр по вопросам Brexit Стивен Баркли отметил, что соглашение Мэй "является единственным способом движения вперед", учитывая неспособность парламента найти четкое большинство для альтернативной сделки.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В июне 2016 года большинство жителей Великобритании проголосовали за выход королевства из Европейского Союза.
25 ноября 2018 года страны-члены ЕС одобрили проект договора о Brexit, который регламентирует ключевые моменты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС. Согласно пунктам договора, Великобритания должна выйти из ЕС в марте 2019 года.
15 января 2019 года парламент отклонил план Мэй по выходу из ЕС.
12 марта депутаты во второй раз проголосовали против сделки с ЕС.
29 марта британский парламент в третий раз отклонил соглашение по Brexit, предложенное премьер-министром Терезой Мэй.
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