Brexit Британии превратился в тупик: что произошло

Парламенту Великобритании опять не удалось согласовать ни одно из четырех альтернативных соглашения по выходу королевства из Евросоюза.

Все предложения Палата общин рассмотрела в понедельник, 1 апреля. Однако, каждый из предложенных вариантов набрал меньше голосов депутатов, чем соглашение премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй с ЕС, которую парламентарии также не поддержали, передает "Укринформ".

Глава правительства страны ищет пути для проведения в парламенте четвертого голосования по соглашению касаемо выхода королевства из ЕС.

В это же время министр по вопросам Brexit Стивен Баркли отметил, что соглашение Мэй "является единственным способом движения вперед", учитывая неспособность парламента найти четкое большинство для альтернативной сделки.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!