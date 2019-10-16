В Евросовете заявили о прорыве по Brexit: названа дата сделки с Британией

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что соглашение с Великобританией по Brexit может быть принято в четверг, 17 октября.

"Через 7-8 часов все станет ясно. Я рассчитываю получить текст [соглашения] до полудня, чтобы страны-члены могли ознакомиться с его деталями", – сказал глава Евросовета 16 октября, передает "РИА Новости".

При этом он не исключил возможность "неожиданностей" со стороны британского правительства. "Все идет хорошо, но с Brexit и нашими британскими партнерами все возможно", – отметил он.

Иллюстрация. ЕС

Основные положения соглашения, по его словам, уже готовы. "Теоретически завтра [17 октября] мы могли бы принять это соглашение с Великобританией и избежать хаоса, связанного с неконтролируемым выходом страны", – заявил Туск.

Дональд Туск УНН

В то же время Sky News со ссылкой на заявление британского министра по Brexit Стивена Баркли передает, что премьер Борис Джонсон попросит ЕС отсрочить выход страны из организации, если он не получит одобрение своей сделки в парламенте к субботе.

Баркли также сообщил, что Великобритания направила в Евросоюз проект политической декларации по соглашению о Brexit и ждет ответа Брюсселя.

Отметим, выход Великобритании из ЕС на данный момент намечен на 31 октября 2019 года.

Борис Джонсон Esquire

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