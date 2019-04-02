Катастрофа с Brexit: что грозит ЕС, евро и Украине

Британский парламент переживает длительный политический кризис. Лондон отверг все 4 альтернативных варианта выхода страны из Европейского Союза, ранее подготовленные премьер-министром Терезой Мэй.

При этом эксперты уверяют, ситуация может дестабилизироваться и Британию ждет “жесткий Brexit” с миллиардными потерями. Что это значит и как отреагирует экономика ЕС — в материале OBOZREVATEL.

Главное:

Великобритания уже несколько лет находится в политическом кризисе. Парламент с 4-й попытки не смог проголосовать за предложение по выходу из ЕС;

Лондон ждет два варианта: “жесткий Brexit”, который предусматривает разрыв всех соглашений с ЕС; либо отсрочка по выходу из Союза на неопределенное время;

Британия в любом случае потерпит убытки от своего решения. В ЕС же уже предварительно подготовились к Brexit;

Для Украины это плохая история. Экономическая и политическая безопасность страны во многом зависит от целосности ЕС. Если политические проблемы усилятся, то внимания Украине будет меньше. Прямого экономического влияния от Brexit наша страна не почуствует.

Британия погрязла в политике

Решение о выходе из ЕС британцы приняли еще в июне 2016 года. Тогда на всеобщем референдуме 51,9 % жителей страны поддержали решение освободить себя от участия в европейском проекте. Причин такого решения было сразу несколько:

Бюрократия ЕС сказывается на экономике Британии. Страна растет не на столько быстро, как бы хотелось евроскептикам;

Противники членства также уверены, страна из-за миграционной политики Союза принимает слишком много беженцев. Это недопустимо;

Они выступают против идеи “Единой Европы”, по крайней мере в нынешнем формате. Также под критику подпадает и принцип свободного передвижения граждан стран-ЕС. Житель Польши, Венгрии или любой другой страны может без ограничений переехать в Британию.

После победы евроскептиков Лондон столкнулся с огромными политическими проблемами. Британию как члена ЕС связывают сотни экономических, миграционных и политических договоров с институциями Союза.

Процесс их разрыва занимает длительное время. К тому же, на фоне решения англичан, в отставку подал и премьер-министр страны Дэвид Кэмерон, который выполнил одно из своих главных обещаний — уйти в случае провала идеи еврооптимистов.

После выборов ситуация немногим улучшилась и процесс выхода из Союза лег на плечи лидера консерваторов и нового премьера Британии Терезы Мэй. Правда, с июля 2016 года госпожа Мэй так и не смогла стабилизировать ситуацию и выйти из Союза.

После долгих консультаций как с европейскими лидерами, так и со своими партийцами и лидером британских лейбористов Джереми Корбином, правительству Мэй не удалось найти компромисс среди противоборствующих сторон. В период с января по март 2019 года британский парламент провалил четыре варианта выхода страны из ЕС.

В связи с голосованием британских депутатов председатель Европейского совета Дональд Туск сообщил о заседании внеочередного саммита ЕС 10 апреля.

Новости Британский парламент проголосовал против соглашения с ЕС по Brexit

"Ввиду того, что Палата общин отклонила соглашение о выходе, я решил созвать Европейский совет 10 апреля", — написал он в своем Twitter.

Даже в Евросоюзе уже готовы распрощаться с Лондоном. В Брюсселе 25 ноября 2018 27 стран Европейского союза поддержали соглашение Великобритании по Brexit. То есть сейчас мяч на поле Лондона, который политически не может выйти из организации.

Обвал евро и “удар” по Лондону

Опрошенные OBOZREVATEL эксперты сдержанно комментируют Brexit, но сходятся в одном — Лондон первым пострадает от такой неопределенности. Международник Илья Куса прогнозирует жесткий сценарий выхода из организации, где Британии придется полностью “порвать” все договора с ЕС, что может стоить стране не только экономических потерь, но и возрождение ирландского сепаратизма.

“При таком сценарии Лондон выходит полностью, разрываются договора по единому таможенному пространству и это значит, что на границах возобновляется миграционный контроль, начинают действовать все пошлины согласно правилам Всемирной торговой организации, хотя сейчас действует принцип их свободного передвижения. Это все приведет к росту цен на перевозки товаров, а также на подорожание продуктов в самой Британии.

Возобновляется физическая граница и в регионе между Северной Ирландией и Ирландской Республикой. В этом одна из основных проблем, почему не хотят выходить по “жесткому сценарию”, ведь боятся, что это спровоцирует вспышку протестов и восстания ирландских сепаратистов. Отсутствие границы было одним из основных условий мирного договора между националистами и официальным Лондоном”, — подчеркнул Куса.

По данным британской аудиторско-консалтинговой компании Ernst & Young, только банковский сектор потеряет до 1 триллиона долларов из-за оттока активов. Это примерно 10% от всех банковских активов страны. Замедление же экономического роста страны в ближайшие 15 лет прогнозируется на уровне 7,7%.

“По британской экономике ударит достаточно сильно, особенно в первое время. В целом проблемы будут и в ЕС, предприятия и бизнес не готовы к такому сценарию. Хотя в отличие от Лондона за последние 2 месяца Брюссель предварительно подготовился к такому варианту развития событий”, — пояснил Куса.

Евро в этой ситуации может заметно просесть, но “траура” не будет. Выход Британии из Союза не стал неожиданностью для инвесторов, поэтому финансовой паники не ожидается. По мнению международника Андрея Бузарова, помимо “жесткого сценария” есть еще вероятность отсрочки Brexit на неопределенное время.

“Это будет нарушением изначального договора, потому что ЕС против отсрочки. Здесь две коллизии, с одной стороны страны-ЕС против отсрочки, с другой — Лондон не может выйти из-за политического кризиса. Можем получить уникальную ситуацию, когда страна не может выйти, а ЕС попросту выталкивает ее. На сегодняшний день еще непонятно, какой вариант будет, хотя я склонен к его отсрочки. Возможно, он и начнется, но это будет сопровождаться невнятной политикой британского правительства”, — считает Бузаров.

Неопределенность заключается и в довольно слабых позициях правящей Консервативной партии, которая может потерять поддержку избирателей в случае повторных выборов. Ей на пятки наступает Лейбористская партия во главе с Джереми Корбином, которая также сложно реагирует на нынешний кризис.

Чем грозит Украине?

Потенциальную угрозу со стороны Brexit для нашей страны можно оценивать с двух позиций:

Политическая: фокус внимания смещается в сторону внутренних проблем самого ЕС. Чем дольше Лондон будет тянуть с выходом из организации, тем дольше длиться турбулентность. Важно не забывать — это не грозит полной потерей внимание со стороны Европы к Украине.

Экономическая: потенциально может повлиять на позиции евро. Но глобальных потрясений для экономики Украины из-за Brexit не будет.

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