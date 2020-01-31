"Наступает рассвет!" Британия устроила яркие празднования выхода из ЕС: фото и видео

В Великобритании в пятницу, 31 января, устроили громкие празднования выхода страны из Европейского союза.

Как пишет газета The Guardian, премьер-министр Борис Джонсон запланировал вечеринку для членов кабинета министров и других высокопоставленных чиновников в своей резиденции на Даунинг-стрит (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Ожидается, что за час до официального выхода Великобритании из ЕС (вступит в силу в 01:00 1 февраля по Киеву) Джонсон выступит с обращением к британским подданным. Даунинг-стрит уже распространил выдержки из заявления премьера. "Это момент, в который наступает рассвет, а занавес поднимается, чтобы ознаменовать новый акт", – собирается провозгласить Джонсон.

Здание на Даунинг-стрит подсветят в цвета британского флага, а на фасаде будет проекция часов, отсчитывающих время до Brexit. Красными и синими огнями осветят и здание Минфина, Минюста, Минобороны Великобритании, а также управление ее величества по налогам и таможенным пошлинам.

Британия празднует Brexit

Британия празднует Brexit

Британия празднует Brexit

Британия празднует Brexit

Британия празднует Brexit

Британия празднует Brexit

Британия празднует Brexit

Британия празднует Brexit

В сети также показали, как празднуют обычные подданые на улицах Лондона: с танцами и веселыми плакатами. Появилось также забавное видео "ухода Британии" под звуки волынки.

Британия празднует Brexit

Британия празднует Brexit

Британия празднует Brexit

Британия празднует Brexit

Как сообщал OBOZREVATEL:

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