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31 января • обновлено в 18:30
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"Наступает рассвет!" Британия устроила яркие празднования выхода из ЕС: фото и видео

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В Великобритании в пятницу, 31 января, устроили громкие празднования выхода страны из Европейского союза.

Как пишет газета The Guardian, премьер-министр Борис Джонсон запланировал вечеринку для членов кабинета министров и других высокопоставленных чиновников в своей резиденции на Даунинг-стрит (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Ожидается, что за час до официального выхода Великобритании из ЕС (вступит в силу в 01:00 1 февраля по Киеву) Джонсон выступит с обращением к британским подданным. Даунинг-стрит уже распространил выдержки из заявления премьера. "Это момент, в который наступает рассвет, а занавес поднимается, чтобы ознаменовать новый акт", – собирается провозгласить Джонсон.

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"Наступает рассвет!" Британия устроила яркие празднования выхода из ЕС: фото и видео

Здание на Даунинг-стрит подсветят в цвета британского флага, а на фасаде будет проекция часов, отсчитывающих время до Brexit. Красными и синими огнями осветят и здание Минфина, Минюста, Минобороны Великобритании, а также управление ее величества по налогам и таможенным пошлинам.

Британия празднует Brexit

Британия празднует Brexit

Британия празднует Brexit

Британия празднует Brexit

Британия празднует Brexit

Британия празднует Brexit

Британия празднует Brexit

Британия празднует Brexit

Британия празднует Brexit

Британия празднует Brexit

Британия празднует Brexit

Британия празднует Brexit

Британия празднует Brexit

Британия празднует Brexit

Британия празднует Brexit

Британия празднует Brexit

В сети также показали, как празднуют обычные подданые на улицах Лондона: с танцами и веселыми плакатами. Появилось также забавное видео "ухода Британии" под звуки волынки.

Британия празднует Brexit

Британия празднует Brexit

Британия празднует Brexit

Британия празднует Brexit

Британия празднует Brexit

Британия празднует Brexit

Британия празднует Brexit

Британия празднует Brexit

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Brexit
Персона
Борис Джонсон
Место
Великобритания
Тег
Европейский Союз
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Лoxлам не понять, как можно радоваться, сбежав оттуда, куда они так безнадежно мечтают пролезть
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Воробей Андрей
Воробей Андрей
Вы посмотрите, как они радуются освобождению из еэсовской тюрьмы народов! А Украина туда рвётся, будто там мёдом намазано.
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