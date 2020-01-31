"Наступает рассвет!" Британия устроила яркие празднования выхода из ЕС: фото и видео

В Великобритании в пятницу, 31 января, устроили громкие празднования выхода страны из Европейского союза.
Как пишет газета The Guardian, премьер-министр Борис Джонсон запланировал вечеринку для членов кабинета министров и других высокопоставленных чиновников в своей резиденции на Даунинг-стрит (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Ожидается, что за час до официального выхода Великобритании из ЕС (вступит в силу в 01:00 1 февраля по Киеву) Джонсон выступит с обращением к британским подданным. Даунинг-стрит уже распространил выдержки из заявления премьера. "Это момент, в который наступает рассвет, а занавес поднимается, чтобы ознаменовать новый акт", – собирается провозгласить Джонсон.
Здание на Даунинг-стрит подсветят в цвета британского флага, а на фасаде будет проекция часов, отсчитывающих время до Brexit. Красными и синими огнями осветят и здание Минфина, Минюста, Минобороны Великобритании, а также управление ее величества по налогам и таможенным пошлинам.
Британия празднует Brexit
Британия празднует Brexit
Британия празднует Brexit
Британия празднует Brexit
Британия празднует Brexit
Британия празднует Brexit
Британия празднует Brexit
Британия празднует Brexit
В сети также показали, как празднуют обычные подданые на улицах Лондона: с танцами и веселыми плакатами. Появилось также забавное видео "ухода Британии" под звуки волынки.
Британия празднует Brexit
Британия празднует Brexit
Британия празднует Brexit
Британия празднует Brexit
Как сообщал OBOZREVATEL:
В июне 2016 года большинство жителей Великобритании проголосовали за выход королевства из Европейского Союза.
Страны-члены ЕС одобрили проект договора о Brexit, который регламентирует ключевые моменты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.
По мнению экспертов, выход Великобритании из состава Европейского Союза может стать причиной полного развала ЕС, ведь таким образом англичане покажут пример другим странам.
Премьер Великобритании Борис Джонсон создал военный кабинет для активизации подготовки к выходу страны из Евросоюза без соглашения. Политик был готов на Brexit любыми необходимыми средствами до 31 октября.
18 сентября Европарламент поддержал документ об "упорядоченном Brexit", а 17 октября ЕС и Лондон заключили новую сделку по Brexit, которая "возвращает контроль" Соединенному Королевству.
28 октября лидеры стран Евросоюза согласились на просьбу Великобритании о переносе крайнего срока для Brexit.
29 января соглашение о Brexit одобрил Европарламент: за принятие документа проголосовал 621 депутат, против – 49.
30 января Совет Европейского союза официально утвердил решение о выходе Великобритании из состава ЕС с заключением соответствующего соглашения.
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