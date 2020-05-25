Бразилия ворвалась в лидеры антирейтинга: статистика по COVID-19 на 25 мая. Постоянно обновляется

Бразилия ворвалась в лидеры антирейтинга по количеству больных коронавирусом (COVID-19). В стране зафиксировали почти 364 тысяч случаев заражения, опередив Россию –345 тысяч. Больше всего больных в США – 1 млн 687 тысяч.

В Европе Испания стала лидером антирейтинга – 283 тысячи. Далее идут Великобритания – 260 тысяч и Италия – 230 тысяч.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 20 986 человек. Умерли 617 пациентов, выздоровели – 7 108.

Больше всего в мире летальных случаев зафиксировано в США, Британии и Италии.

Ученые нашли доказательства утечки COVID-19 из лаборатории.

Главное за 25 мая:

05:58 – В США сравнили пандемию COVID-19 с катастрофой в Чернобыле.

03:24 – В Турции за сутки зафиксировали 1141 новый случай инфицирования, 32 смерти и 1092 случаев выздоровления.

02:18 – Музеи в Ватикане после почти трех месяцев карантина официально возобновят свою работу 1 июня. Всем посетителям должны будут проводить температурный скрининг, вход разрешен только в масках. В здании должен дежурить медик.

01:51 – Комедийный ведущий Майкл Щур (Роман Винтонив) разгромил аферистов, которые продают украинцам неработающие "блокаторы вирусов".

00:18 – В Донецкой области за сутки обнаружили 5 новых случаев коронавируса (общее количество – 148 человек).