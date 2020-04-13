Бразилия отказалась от препарата, которым лечат коронавирус в Украине
В Бразилии приостановлены клинические испытания препарата хлорохина от коронавируса COVID-19, который используют для лечения в Украине.
ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ
У него обнаружен ряд побочных эффектов, которые могут привести к летальному исходу, сказано в исследовании, опубликованом на сайте medRxiv.
Испытания были прекращены после того, как у пациентов с COVID-19, которые принимали повышенную дозу, развились нерегулярные сердечные сокращения. Это увеличивает риск развития потенциально фатальной аритмии сердца.
В исследовании принял участие 81 пациент, больной коронавирусом. Половине из них пять дней давали 450 миллиграмм хлорохина два раза в день, остальным повышенную дозу – 600 миллиграмм в день на протяжение 10 дней.
Уже спустя три дня у последних заметили сердечные аритмии, а к шестому дню лечения умерли 11 пациентов.
Во время лечения пациенты также получали препараты цефтриаксон и азитромицин.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Президент США Дональд Трамп заявил, что применение противомалярийного препарата гидроксихлорохин и антибиотика азитромицина вместе могут спасти американцев от коронавируса.
В Минздраве заявили, что Украина получит дополнительно 320 тысяч таблеток с действующим веществом гидроксихлорохин для симптоматического лечения больных коронавирусом.
Больницы Швеции прекратили применять противомалярийный препарат хлорохин.