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13 апреля • обновлено в 23:28
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Бразилия отказалась от препарата, которым лечат коронавирус в Украине

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В Бразилии приостановлены клинические испытания препарата хлорохина от коронавируса COVID-19, который используют для лечения в Украине.

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У него обнаружен ряд побочных эффектов, которые могут привести к летальному исходу, сказано в исследовании, опубликованом на сайте medRxiv.

Смертельная побочка: Бразилия отказалась от препарата, которым лечат коронавирус в Украине

Испытания были прекращены после того, как у пациентов с COVID-19, которые принимали повышенную дозу, развились нерегулярные сердечные сокращения. Это увеличивает риск развития потенциально фатальной аритмии сердца.

В исследовании принял участие 81 пациент, больной коронавирусом. Половине из них пять дней давали 450 миллиграмм хлорохина два раза в день, остальным повышенную дозу – 600 миллиграмм в день на протяжение 10 дней.

Уже спустя три дня у последних заметили сердечные аритмии, а к шестому дню лечения умерли 11 пациентов.

Во время лечения пациенты также получали препараты цефтриаксон и азитромицин.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Бразилия
Тег
исследование
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