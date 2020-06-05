Бразилия обогнала Италию по количеству смертей: статистика по коронавирусу на 5 июня. Постоянно обновляется

Бразилия обогнала Италию по количеству смертей от COVID-19 – там умерло уже больше 34 тыс. человек. Теперь страна занимает второе место в мировом антирейтинге после США, где скончалось более 110 тыс.

По состоянию на 5 июня количество зараженных коронавирусом в Украине и мире составляет почти 6,7 млн. За последние сутки статистика выросла на 130 тысяч инфицированных.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 25 411 человек. Умерли 747 пациентов, выздоровели 11 042.

Странами-лидерами по количеству больных остаются США (более 1,9 млн), Бразилия (более 615 тыс.) и Россия (больше 441 тыс.).

Иран накрыла вторая волна COVID-19. За последние сутки там выявили 3134 зараженных. Ограничительные меры из-за эпидемии в стране были смягчены 7 дней назад.

В Италии тем временем отменили почти все ограничения, которые были введены из-за эпидемии COVID-19.

Главное за 5 июня:

05:00 – Ученые развенчали популярный миф о том, как чаще передается коронавирус.

04:00 –В лабораторном центре Украины произошла вспышка заболеваемости коронавирусом. В Харьковской области положительный результат обнаружили у пяти эпидемиологов, юриста, водителя и нескольких санитаров.

00:04 – В Москве скончались еще 57 пациентов с коронавирусом, общее количество летальных случаев в городе достигло 2 806, сообщает оперативный штаб.

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