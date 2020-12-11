Брат Байдена оказался фигурантом расследования ФБР
Агенты Федерального бюро безопасности начали расследование о связях Джеймса Байдена, брата избранного президента США Джозефа Байдена, с больничной компанией Americore Health.
Как пишет Politico, ссылаясь на осведомленный источник, мероприятия проводятся в Западном округе Пенсильвании. Так, еще в январе 2020 года сотрудники американской спецслужбы осуществили рейд в больницу Аmericore в Элвуд-Сити и изъяли там коробки. Это произошло сразу после серьезного нарушения работы медучреждения.
Отметим, что компания Americore Health находится в процессе банкротства. Ее обвинили в бесхозяйственности, которая, впрочем, не связана напрямую с Джеймсом Байденом. Следовательно, пока неясно, будет ли именно его деятельность в центре внимания расследования.
Вместе с тем, журналистам стало известно, что в 2018 году у брата новоизбранного президента США некоторое время был офис в штаб-квартире Americore во Флориде. Но Джеймс Байден опровергал, что является руководителем этой компании.
В свою очередь, его бывшие деловые партнеры утверждали, что он ссылался на имя и влияние своего старшего брата во время сотрудничества. Но представитель штаба Байдена-старшего сказал, что политик никогда не обсуждал Americor со своим братом и не оказывал поддержки этому бизнесу.
Однако показательно, что основатель Americore Грант Уайт в сентябре 2017 года присутствовал на сборе средств для Фонда Бо Байдена, на котором также был будущий президент США. Впрочем, в штабе политика заверили, что его общение с Уайтом носило весьма поверхностный характер.
При этом никаких доказательств того, что Джо Байден также является фигурантом расследования по делу Americore пока нет. Но если информацию предадут огласке и выяснятся какие-то детали о родственниках избранного американского лидера, это может усложнить его президентство.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее сын избранного президента США Джо Байдена Хантер заявил, что федеральной прокуратурой штата Дэлавэр против него ведется следствие из-за налоговых преступлений.
Также СМИ писали о том, что Хантер Байден познакомил своего отца, когда тот еще был вице-президентом США, с одним из руководителей украинской газодобывающей компании Burisma Group.
При этом в Сенате США считают, что работа Хантера Байдена в правлении Burisma Group cоздавала конфликт интересов.
Еще один скандал, связанный с сыном Байдена, был раскручен адвокатом нынешнего президента США Рудольфом Джулиани. Он обвинил Хантера в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней.