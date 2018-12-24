Брал конфетами Roshen: Варфоломей красиво ответил РПЦ на ''взятки'' за Томос Украине

Вселенский Патриарх Варфоломей в сатирической форме ответил на обвинения Кремля в получении взятки за предоставление Томоса Украинской церкви.

По его словам, все, что он получил за автокефалию — конфеты Roshen. Данный посыл Варфоломей адресовал как РПЦ, так и лично российскому лидеру Владимиру Путину. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"Хотя Русская церковь обвиняет меня в том, что я взял деньги за эту автокефалию, на самом деле я получил не деньги, а много конфет и шоколада с завода Порошенко", — рассказал он детям, которые пришли поздравить Варфоломея с наступающим Рождеством.

Новости Варфоломей оценил главу единой церкви в Украине

Вселенский Патриарх Варфоломей и Петр Порошенко Гордон

Как отметил Патриарх, президент Украины Петр Порошенко из-за большой радости по поводу создания единой церкви, отправил в Константинополь конфеты и шоколад со своей фабрики.

Напомним, что 15 декабря на Объединительном Соборе в Киеве была создана единая Православная церковь Украины и избран ее новый глава — 39-летний епископ Епифаний.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее из-за предоставления Томоса Украине РПЦ разорвала отношения с Константинополем.