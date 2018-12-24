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Брал конфетами Roshen: Варфоломей красиво ответил РПЦ на ''взятки'' за Томос Украине

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Вселенский Патриарх Варфоломей в сатирической форме ответил на обвинения Кремля в получении взятки за предоставление Томоса Украинской церкви.

По его словам, все, что он получил за автокефалию — конфеты Roshen. Данный посыл Варфоломей адресовал как РПЦ, так и лично российскому лидеру Владимиру Путину. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"Хотя Русская церковь обвиняет меня в том, что я взял деньги за эту автокефалию, на самом деле я получил не деньги, а много конфет и шоколада с завода Порошенко", — рассказал он детям, которые пришли поздравить Варфоломея с наступающим Рождеством.

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Варфоломей оценил главу единой церкви в Украине

Вселенский Патриарх Варфоломей и Петр Порошенко

Вселенский Патриарх Варфоломей и Петр Порошенко

Гордон

Как отметил Патриарх, президент Украины Петр Порошенко из-за большой радости по поводу создания единой церкви, отправил в Константинополь конфеты и шоколад со своей фабрики.

Напомним, что 15 декабря на Объединительном Соборе в Киеве была создана единая Православная церковь Украины и избран ее новый глава — 39-летний епископ Епифаний.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее из-за предоставления Томоса Украине РПЦ разорвала отношения с Константинополем.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Персоны
Патриарх ВарфоломейВладимир ПутинПетр Порошенко
Место
Турция
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Sercior Oil
Sercior Oil
Сосал!? О_О
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Makc Махов
Makc Махов
Sercior Oil, продолжай! Фюрер Хуйлопутин оценит! 😆😀💩🇷🇺🖕🖕😃🤣
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Савченко Игорь
Савченко Игорь
Любовь к сладкому его и сгубила, сам сознался во всём.)) А "Рошен" вообще дерьмо - куча химии и прочей дряни.
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Ильченко София
Ильченко София
Савченко Игорь, Ваша мафиозная сатанинская шобла-ебла,самозванцев и мракобесов, справедливо закончила свой бандитский путь.Пиздуйте на куй,со своими попярами,на у-родину,па-рашу.НЕ ХУЙ ШАСТАТЬ В УКРАИНЕ!
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Ильченко София
Ильченко София
Савченко Игорь, На хуй пшел на одноебники!
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Федоров Кирил
Федоров Кирил
Варфоломей не в курсе, что Рошен в России?
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Makc Махов
Makc Махов
Федоров Кирил, рошена в Кацапии нет! Фюрер Хуйлопутин, оправил гестапо в Липецк и с февраля 2017, фабрика в Кацапии, не работает. 🤣😃🖕🇷🇺💩😀😆
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