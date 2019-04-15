"Боже, спаси Нотр-Дам": мир шокирован пожаром в Соборе Парижской Богоматери

Мир шокировал пожар во французком Соборе Парижской Богоматери, который вспыхнул 15 апреля и разрушил существенную часть уникальной памятки.

Для многих ЧП стало ударом. Своей реакцией они поделились в социальных сетях.

Одним из первых на ужасающую новость отреагировал президент США Дональд Трамп. "Так страшно смотреть, как горит Нотр-дам-де-Пари в Париже. Необходимо действовать быстро", – написал он в Twitter.

So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 апреля 2019 г.

Мир шокирован пожаром в Соборе Парижской Богоматери Telegram Карточный домик: Европа

Как отметил лидер Франции Эммануэль Макрон, вместе со знаменитым зданием, горит часть французов.

"Мысли о всех католиках и французах. Как и всем нашим соотечественникам, мне сегодня грустно видеть, как горит часть нас",– написал он.

Notre-Dame de Paris en proie aux flammes. Émotion de toute une nation. Pensée pour tous les catholiques et pour tous les Français. Comme tous nos compatriotes, je suis triste ce soir de voir brûler cette part de nous. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 15 апреля 2019 г.

Выразил свое сочувствие Макрону в связи с ужасающим ЧП и президент Украины Петр Порошенко.

"Сейчас пылает Нотр-Дам-де-Пари – Собор Парижской Богоматери. И я молю Бога, чтобы никто не погиб. И хотел бы высказать слова своей поддержки президенту Франции Эммануэлю Макрону и французскому народу", – сказал он в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Палає Нотр Дам де Парі і я молю Бога,щоб ніхто не загинув.Ця будівля важлива і для українців,там відбувалися служби по Голодомору.Я брав участь у інтронізації Бориса Гудзяка,який ставав Владикою греко-католиків.Висловлюю слова підтримки президенту @EmmanuelMacron і народу Франції — Петро Порошенко (@poroshenko) 15 апреля 2019 г.

К мировым лидерам присоединились пользователи по всему миру. В их числе и украинцы: кандидат в президенты Владимир Зеленский, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко и многие другие.

После того, что вытворяли с городом банды "желтых жилетов", должна была произойти какая-то катастрофа. И она произошла. pic.twitter.com/9krsAeS3hF — Рустем Адагамов (@adagamov) 15 апреля 2019 г.

Apokaliptyczny widok

Płakać się chcepic.twitter.com/7V9qFHXInG — Jacek Saryusz-Wolski (@JSaryuszWolski) 15 апреля 2019 г.

Боже, допоможи французам зберегти Norte Dame! Одна із найсакральніших пам’яток європейської культури та історії під загрозою вогню. Серце кожного європейця - не лише католика і не лише християнина - стислося від болю. Віримо, Бог збереже Norte Dame pic.twitter.com/wsRDTZOpzq — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 15 апреля 2019 г.

Утраченный Нотр-Дам - это, конечно, катастрофа. Не могу себе представить, в каком шоке сейчас французы.

Сочувствую парижанам, французам, да всем.

Мне-то повезло, я видел. А вот другие... — Sasha Sotnik (@sasha_sotnik) 15 апреля 2019 г.

Многие французы со слезами на глазах собрались в окрестностях Собора. Они стали на колени и прочитали молитву о спасении Нотр-Дама.

Telegram Раньше всех

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось видео обрушения шпиля и крыши Нотр-Дам-де-Пари.

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