"Боже, спаси Нотр-Дам": мир шокирован пожаром в Соборе Парижской Богоматери

Мир шокировал пожар во французком Соборе Парижской Богоматери, который вспыхнул 15 апреля и разрушил существенную часть уникальной памятки.

Для многих ЧП стало ударом. Своей реакцией они поделились в социальных сетях.

Одним из первых на ужасающую новость отреагировал президент США Дональд Трамп. "Так страшно смотреть, как горит Нотр-дам-де-Пари в Париже. Необходимо действовать быстро", – написал он в Twitter.

So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly!