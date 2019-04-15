|Мир
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Подушка «Венето Комфорт Антистресс» Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

"Боже, спаси Нотр-Дам": мир шокирован пожаром в Соборе Парижской Богоматери

1.7тЧитать материал на украинском

Мир шокировал пожар во французком Соборе Парижской Богоматери, который вспыхнул 15 апреля и разрушил существенную часть уникальной памятки.

Для многих ЧП стало ударом. Своей реакцией они поделились в социальных сетях.

Одним из первых на ужасающую новость отреагировал президент США Дональд Трамп. "Так страшно смотреть, как горит Нотр-дам-де-Пари в Париже. Необходимо действовать быстро", – написал он в Twitter.

Новости
Купол рухнул: под Харьковом сгорел храм РПЦ. Фото и видео с места ЧП

Мир шокирован пожаром в Соборе Парижской Богоматери

Мир шокирован пожаром в Соборе Парижской Богоматери

Telegram Карточный домик: Европа

Как отметил лидер Франции Эммануэль Макрон, вместе со знаменитым зданием, горит часть французов.

"Мысли о всех католиках и французах. Как и всем нашим соотечественникам, мне сегодня грустно видеть, как горит часть нас",– написал он.

Выразил свое сочувствие Макрону в связи с ужасающим ЧП и президент Украины Петр Порошенко.

"Сейчас пылает Нотр-Дам-де-Пари – Собор Парижской Богоматери. И я молю Бога, чтобы никто не погиб. И хотел бы высказать слова своей поддержки президенту Франции Эммануэлю Макрону и французскому народу", – сказал он в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

К мировым лидерам присоединились пользователи по всему миру. В их числе и украинцы: кандидат в президенты Владимир Зеленский, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко и многие другие.

Нотр-Дам - це цілий всесвіт. Цілий пласт світової культури, створений багатьма поколіннями. Просто безмежно жаль, що ми його втрачаємо. Мої співчуття президенту Макрону, всім французам, всім людям, які цінують світову культурну спадщину. Шок і біль для всіх нас. La cathédrale de Notre-Dame de Paris est un véritable monde emblématique! Un joyau unique de la couche culturelle mondiale bâtis par plusieurs générations. C’est avec beaucoup de tristesse au coeur que nous la voyons envahie par les flammes. Mon soutien au President de la République, monsieur Emanuel Macron, à tous les français et a tous qui respectent le patrimoine mondial. Nous sommes choques de ce fait, douleur pour nous tous.

Публикация от Владимир Зеленский (@zelenskiy_official)

Многие французы со слезами на глазах собрались в окрестностях Собора. Они стали на колени и прочитали молитву о спасении Нотр-Дама.

"Боже, спаси Нотр-Дам": мир шокирован пожаром в Соборе Парижской Богоматери
"Боже, спаси Нотр-Дам": мир шокирован пожаром в Соборе Парижской Богоматери

Telegram Раньше всех

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось видео обрушения шпиля и крыши Нотр-Дам-де-Пари.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Место
ФранцияПариж
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
1
Смешно
0
Интересно
10
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения