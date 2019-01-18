Імперія наносить удар у відповідь...

Чесно кажучи, те що відбувається у Вашингтоні більше нагадує трагікомедію, ніж фантастичну сагу.

Але розповів про лист Ненсі Пелосі, розповім і про відповідь Трампа. А він відповів, бо як ми знаємо, справжньому джентельмену завжди є що сказати.

Трамп, а провидіння забажало, щоб саме він зараз був верховним головнокомандувачем ЗС США, просто скасував дозвіл на політ спікера палати представників конгресу США у закордонне відрядження в Бельгію, Єгипет і Афганістан. В США не існує урядового авіазагону чи авіакомпанії. Ці функції виконують Військово-повітряні сили США, які мають у своєму складі і "борт номер один" і достатню кількість бізнес-джетів. А командувати військовими, як ми вже знаємно, президенти можуть, коли їм (президентам) це потрібно.

У листі з цієї "приємної" нагоди він старається. І семиденний робочий візит спікера екскурсією називає (а на мене ображаються, коли я особливо пустопорожні візити Порошенка називаю політичним туризмом), і заходом по зв"язках з громадськістю, і нагадує про 800 тисяч нещасних держслужбовців, які не отримують зарплатню (щоправда за його рішенням, але то дрібниці), і навіть великодушно "дозволяє" Н.Пелосі злітати, як і планувала, але рейсовими літаками (що звичайно ж буде практично неможливо через складність програми і маршруту).

Новости Россия вступила на минное поле

Американська школа політичного злослів"я рулить! У нас щоправда історія з літаком, який забрали, трапилась вже давно. Але там навіть лексика була так собі.

Слідкуємо, запам"ятовуємо, учимось.

P.S. Боже, рятуй Америку - не дай Трампу про Томос дізнатися!

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