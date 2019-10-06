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6 октября • обновлено в 10:36
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"Боже мой, мне не сказали!" Выяснилось, как Трамп публично подыгрывал Путину

1.5т Читать материал на украинском

Президент США Дональд Трамп во время первого телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным волновался и говорил заискивающим тоном.

Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на источники. По их словам, разговор состоялся через несколько дней после инаугурации Трампа.

"Боже мой, мне не сказали!" Выяснилось, как Трамп публично подыгрывал Путину

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По данным источников, Трамп не мог конкретно отвечать на вопросы Путина, когда речь заходила о политических вопросах, по которым у него не было четкой позиции. Путин же в это время придерживался определенных тезисов.

По данным издания, Трамп также называл Путина великим политиком и несколько раз извинился за то, что не нашел время позвонить ему раньше.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Трамп заявил, что согласился на беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским только после просьбы министра энергетики Рика Перри.

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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Майор КГБ Трампов провалил задание и теперь ему грозит понижение в звании и перевод куда нибудь за Полярный круг в центр обучения боевых моржей.
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