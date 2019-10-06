"Боже мой, мне не сказали!" Выяснилось, как Трамп публично подыгрывал Путину

Президент США Дональд Трамп во время первого телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным волновался и говорил заискивающим тоном.

Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на источники. По их словам, разговор состоялся через несколько дней после инаугурации Трампа.

По данным источников, Трамп не мог конкретно отвечать на вопросы Путина, когда речь заходила о политических вопросах, по которым у него не было четкой позиции. Путин же в это время придерживался определенных тезисов.

По данным издания, Трамп также называл Путина великим политиком и несколько раз извинился за то, что не нашел время позвонить ему раньше.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Трамп заявил, что согласился на беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским только после просьбы министра энергетики Рика Перри.

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