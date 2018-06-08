"Боярский батюшка": Путина поймали на "беспардонной лжи"

Президент России Владимир Путин сделал главной чертой своего политического стиля "беспардонную ложь".

Такое мнение высказал журналист Виталий Портников в своем материале на "Грани.ру". По его словам, глава РФ другим врать не велит, но "самому приходится".

"Самое большое удовольствие, которое может доставить себе главный лжец постоянно лгущей страны, - это выглядеть этаким набожным правдолюбцем, желающим передать детям и внукам и набожность, и правдолюбие", - подчеркнул он.

В этом контексте он указал в качестве примера постоянное выгораживание подчиненных.

"Всякий раз, когда критикуют чиновников, он напрягается и начинает уверять подданных в их непогрешимости и эффективности. Раболепное население традиционно ненавидит вороватых бояр и обожает справедливого и строгого царя", - объяснил Портников.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали, как за четыре года изменились высказывания президента России Владимира Путина о присутствии российских военных на аннексированном полуострове Крым.