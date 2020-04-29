Боялись заражения: власти Китая "забаррикадировались" в резиденции императора в разгар пандемии

Власти Китая сбежали в закрытую летнюю резиденцию императоров на окраине Пекина в то время, как смертельный вирус охватил всю страну.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Вероятно, они боялись заражения, передает DailyMail, ссылаясь на сообщение гонконгской газеты Ming Pao.

Там пишут, что некоторые из высокопоставленных чиновников Китая перехали к Холму Нефритовой Весны, в тщательно охраняемое убежище, в разгар вирусной вспышки.

Холм Нефритовой Весны, расположенный на северо-западе Пекина, представляет собой комплекс вилл для Центральной военной комиссии, недоступный для широкой публики. По некоторым данным, несколько партийных лидеров, в том числе президент Си Цзиньпин владеют там домами.

Власти Китая на обвинения не реагируют.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, китайский врач из Уханя Чжан Цзисянь еще в декабре сообщил о неизвестном вирусе, который распространяется среди людей.